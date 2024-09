La scuola montessoriana vola. Più iscritti, aumentano le classi

di Sandro Franceschetti

Crescono gli iscritti alla scuola primaria a metodo Montessori ‘Isabella Petrucci’ di Fratte Rosa e ciò avrà dei benefici sul servizio. Per l’anno scolastico 2024/2025 che prenderà il via l’11 settembre, il plesso si è visto assegnare, infatti, un numero maggiore di docenti e questo consentirà di sdoppiare una pluriclasse. Se fino al giugno scorso c’erano due pluriclassi (per la prima e la seconda e per la terza e la quarta) mentre la quinta era una classe singola; ora si avranno tre classi singole: per prima, seconda e terza; e una sola pluriclasse, per quarta e quinta.

L’incremento delle iscrizioni ha portato il numero degli alunni da 47 dell’anno scorso a 56. Di questi baby studenti poco più di 20 sono di Fratte Rosa (850 abitanti) e tutti gli altri vengono dai comuni vicini, tra i quali San Lorenzo, Terre Roveresche, Fossombrone, Colli al Metauro e Corinaldo, a testimonianza che sempre più famiglie sono orientate verso la metodologia montessoriana, che Fratte Rosa ha introdotto per prima in provincia, partendo nel 2013 con la scuola dell’infanzia (‘La casa dei bambini’, nella frazione di Torre San Marco) e poi nel 2015 con la primaria, che ha sede nel capoluogo.

La classe prima delle ‘elementari’ sarà costituita da 14 alunni, 6 dei quali di Fratte e 8 di altri centri. Per tutti, sia frattesi che non, l’amministrazione del neo sindaco Marzio Massi mette a disposizione il servizio di trasporto, proseguendo la prassi introdotta dal suo predecessore Alessandro Avaltroni. E proprio quest’ultimo, che ora è consigliere, si dice molto contento per la crescita delle iscrizioni: "Le scuole sono un forte argine contro lo spopolamento e l’indebolimento del tessuto di un piccolo paese e questo trend è estremamente importante. Un segnale che ci sprona a investire ulteriormente per la salvaguardia delle realtà didattiche".