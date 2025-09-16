La scuola si dilata, il tempo pieno è per tutti. Il sindaco dà i compiti: "Alla porta i bulli"

di Anna MarchettiAscuola non c’è spazio per il bullismo. "Se assistete a un episodio contro una vostra compagna o un vostro compagno, parlatene con gli insegnanti, tendete la mano, difendete chiunque sia in difficoltà: questo è il vero coraggio". E’ il messaggio che il sindaco Luca Serfilippi ha lanciato, ieri mattina, agli studenti nel loro primo giorno di scuola. Nel consueto giro degli istituti, che gli amministratori fanno all’avvio dell’anno scolastico, Serfilippi è stato chiaro: "Il bullismo non è una ragazzata. È una ferita. È una parola che brucia, un gesto che isola, una risata che fa male. Chi lo subisce porta dentro un peso enorme, e chi lo compie finisce per distruggere prima di tutto se stesso. Per questo dobbiamo avere il coraggio di fermarlo". E poi parole di grande sensibilità rivolte agli studenti, soprattutto ai più fragili: "Voglio che in ogni classe di Fano risuoni una certezza: nessuno resta indietro, nessuno resta solo. E come sindaco sarò sempre al vostro fianco in questa battaglia, perché combattere il bullismo significa proteggere tutti noi e far crescere donne e uomini dal grande valore umano".

La visita delle scuole è stata anche l’occasione per annunciare novità importanti, tra queste il tempo pieno alla scuola primaria Gianni Rodari dell’istituto comprensivo Nuti e l’estensione dell’ampliamento della scuola a tempo pieno in tutta la città. "Per la prima volta – fa presente l’assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino – dopo 50 anni gli studenti potranno rimanere a scuola fino alle 16: una grande risposta alle richieste delle famiglie del quartiere Poderino, finora costrette a spostarsi alla Corridoni, Sant’Orso o Bellocchi". "E’ stata attivata - chiariscono dal Comune – una prima classe con 20 bambini, segno di una domanda forte destinata a crescere in uno dei quartieri più popolosi della città". E’ questa una delle novità più importanti dell’anno scolastico 2025-2026.

"Accanto all’attivazione del tempo pieno al Poderino, è stata realizzata – proseguono gli amministratori – una riorganizzazione complessiva dell’istituto Nuti, su richiesta della dirigente Silvia Faggi. Con questo intervento la scuola dell’infanzia Giardino dei Colori ospita ora esclusivamente sezioni della scuola d’infanzia, la Rodari torna a essere interamente primaria e la secondaria non accoglierà più classi di grado inferiore, se non due che si esauriranno naturalmente. Un riassetto che restituisce ordine, coerenza e ambienti più funzionali alle diverse fasce d’età". "Grazie al costante dialogo – prosegue l’assessore Maghernino – tra i Servizi educativi comunali, l’Ufficio scolastico provinciale e quello regionale, l’offerta è stata potenziata anche nelle scuole Montesi e Corridoni. Con queste nuove attivazioni, per la prima volta nessun bambino è rimasto escluso dal tempo pieno: tutte le famiglie che hanno fatto richiesta sono state soddisfatte, senza sorteggi né liste d’attesa, a differenza di quanto accadeva negli anni passati".

Da quest’anno, inoltre, "grande attenzione è stata dedicata alle scuole di periferia. L’Amministrazione si è impegnata per garantire la formazione della prima classe nella primaria di Fenile e per salvaguardare la continuità dell’asilo Maggiotti". L’assessore Maghernino ricorda inoltre che dall’8 settembre sono già operativi i nidi, le scuole dell’infanzia e le sezioni di raccordo, così com’è funzionante la mensa. Infine dal primo ottobre il tempo prolungato sarà portato dalle 17.30 alle 18 con la possibilità per i genitori di prendere i figli a qualunque orario".