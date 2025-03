"La scusa del kebab per molestarmi"

Le aveva chiesto se voleva provare a tagliare la carne del kebab e lei aveva accettato. Lui le si era avvicinato ma lei si era opposta a quella che era stata interpretata come un’avance non gradita. E così lo aveva denunciato per violenza sessuale. E’ la vicenda di cui si è discusso ieri in tribunale a Pesaro e per la quale il difensore dell’accusato, l’avvocato Federico Bertuccioli del foro di Rimini, ha chiesto il rito abbreviato. I protagonisti sono un ristoratore, 51enne, impiegato in una ’kebabberia’ fanese e una 25enne. L’episodio risale all’anno scorso. "La difesa – sottolinea l’avvocato Bertuccioli - ritiene che il fatto si possa ricostruire diversamente". Per lui, infatti, mancherebbe il momento della negazione da parte della ragazza e della costrizione. La difesa vuole quindi dimostrare che il gesto sia stato accidentale. La giovane non si è costituita parte civile.