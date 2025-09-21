Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaLa segretaria Schlein con Ricci per inaugurare la sede del Pd
21 set 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. La segretaria Schlein con Ricci per inaugurare la sede del Pd

La segretaria Schlein con Ricci per inaugurare la sede del Pd

Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati...

Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati...

Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati...

Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede pergolese del Pd, allestita nel centralissimo corso Matteotti, a poche decine di metri dal palazzo municipale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione degli attivisti di numerosi circoli del Partito Democratico del comprensorio e di cittadini, che hanno seguito con interesse e scandendoli con numerosi applausi gli interventi della segretaria nazionale Dem e dell’aspirante governatore del centrosinistra.

Ad accogliere i due ospiti, accompagnati dai candidati consiglieri del Pd Vitri, Morani, Cecarini e Picini e la candidata di Avs Sabrina Santelli, sono intervenuti, accanto a tanti cittadini, la segretaria locale del Pd Anna Greco e i membri dello stesso partito. Nel suo intervento Matteo Ricci ha raccomandato a tutti l’importanza di andare a votare domenica e lunedì prossimi e poi ha parlato di alcuni temi fondamentali del centrosinistra, come la necessaria ripresa della sanità pubblica e la proposta del salario minimo regionale di 9 euro all’ora per tutti i dipendenti delle aziende che partecipano agli appalti pubblici.

Schlein, da parte sua ha evidenziato: "Le amministrative del prossimo weekend sono una grande sfida collettiva per le Marche e dipenderà soprattutto dall’impegno che ciascuna e ciascuno di voi metterà in questi ultimi 7 giorni. Se riusciremo a segnare quel cambiamento, quel cambio di Marche di cui parla Matteo. La stessa segretaria nazionale del Pd ha posto l’accento sul tema del lavoro, della sanità, sui diritti civili e sulla tutela del territorio, in una’analisi a 360 gradi riguardante la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e dell’ambiente.

s.fr.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata