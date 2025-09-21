La segretaria Schlein con Ricci per inaugurare la sede del Pd

Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede pergolese del Pd, allestita nel centralissimo corso Matteotti, a poche decine di metri dal palazzo municipale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione degli attivisti di numerosi circoli del Partito Democratico del comprensorio e di cittadini, che hanno seguito con interesse e scandendoli con numerosi applausi gli interventi della segretaria nazionale Dem e dell’aspirante governatore del centrosinistra.

Ad accogliere i due ospiti, accompagnati dai candidati consiglieri del Pd Vitri, Morani, Cecarini e Picini e la candidata di Avs Sabrina Santelli, sono intervenuti, accanto a tanti cittadini, la segretaria locale del Pd Anna Greco e i membri dello stesso partito. Nel suo intervento Matteo Ricci ha raccomandato a tutti l’importanza di andare a votare domenica e lunedì prossimi e poi ha parlato di alcuni temi fondamentali del centrosinistra, come la necessaria ripresa della sanità pubblica e la proposta del salario minimo regionale di 9 euro all’ora per tutti i dipendenti delle aziende che partecipano agli appalti pubblici.

Schlein, da parte sua ha evidenziato: "Le amministrative del prossimo weekend sono una grande sfida collettiva per le Marche e dipenderà soprattutto dall’impegno che ciascuna e ciascuno di voi metterà in questi ultimi 7 giorni. Se riusciremo a segnare quel cambiamento, quel cambio di Marche di cui parla Matteo. La stessa segretaria nazionale del Pd ha posto l’accento sul tema del lavoro, della sanità, sui diritti civili e sulla tutela del territorio, in una’analisi a 360 gradi riguardante la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e dell’ambiente.

s.fr.