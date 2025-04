La sfida di Torrette per l’estate: "Ora ci credono anche i privati"

di Anna MarchettiTorrette è pronta a lanciare la sua sfida turistica: difesa della costa tramite gli interventi della Regione, nuovo lungomare grazie ai progetti del Comune e investimenti e riqualificazione delle strutture ricettive da parte dei privati. Privati come la famiglia Ponti, che a Torrette ha investito il suo patrimonio inaugurando ieri, dopo l’albergo, l’annesso ristorante alla presenza di esponenti dell’amministrazione e dell’associazioni di categoria.

"In tutto il litorale la strategia di Assohotel Confersercenti – commentano i rappresentanti dell’associazione – punta da una parte a ‘fare sistema’ tra operatori, associazioni, istituzioni e dall’altro a investire e a rinnovare le strutture perché siano sempre più competitive". E proprio a Torrette a fare da traino e da stimolo per tutti gli operatori turistici della zona è l’Hotel Playa Suit (24 camere con spiaggia privata e piscina) che ha aperto lo scorso anno ma che ha ulteriormente potenziato l’offerta con una sala meeting da 80 posti e un ristorante vista mare, aperto al pubblico, da 60 posti.

Un investimento complessivo da oltre 6 milioni di euro che la famiglia Ponti ha voluto fare sulla spiaggia di Torrette. "Siamo felici di avere imprenditori – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – che investono con coraggio e visione". Giuseppe Ponti arriva da Città di Castello dove ha sede la Cmc Solution, azienda da lui fondata con 600 dipendenti, che produce macchine per il packaging e ha clienti di livello mondiale come Amazon, mentre la moglie Mirella gestisce in Umbria due resort.

"Oltre all’Hotel Playa – fanno notare da Assohtel Confesercenti – altre strutture hanno puntato sulla riqualificazione dalla messa in opera di pannelli fotovoltaici all’efficientamento energetico, dalla sistemazione delle facciate, delle stanze e delle aree di uso comune all’ottimizzazione tecnologica e informatica dei servizi". "Albergatori – ha fatto notare il direttore di Confesercenti Fano, Matteo Radicchi – che credono nel territorio e lavorano per allungare la stagione". Concetto ribadito dal presidente provinciale di Confesercenti Stefano Fiorelli che ha parlato di "un territorio gradevole a attrattivo".

Tra le novità promosse dagli albergatori legati a Confesercenti sono da segnalare Brodetto Fest e le tovagliette da colazione stampate che promuovo gli itinerari verso i borghi storici, grazie alla collaborazione tra Assohotel e "I Borghi più belli d’Italia". Brodetto Bus sarà invece messo a disposizione degli ospiti delle strutture alberghiere – finora hanno aderito in nove tra Torrette e Marotta – per raggiungere il Lido durante il Brodetto Fest (30-31 maggio/1-2 giugno).