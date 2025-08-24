La ’signora delle preferenze’ in campo. Ciacci candidata con Fd’I alle Regionali

C’è la ‘signora delle preferenze’ fra gli aspiranti al consiglio regionale nei ranghi di Fratelli d’Italia. Ieri mattina si è tenuta la presentazione della candidata Francesca Ciacci, assessore dal 2014 al 2024 di Cartoceto e per tre turni amministrativi consecutivi la più votata del Comune. Con l’exploit ottenuto dalle urne nel giugno dell’anno scorso quando registrò la bellezza di 508 preferenze. Dopodiché decise di dimettersi non solo da un sicuro posto in giunta, ma anche da consigliera. Ciacci, con grande spontaneità e una certa dose di autoironia, non proprio consueta fra i politici, ha sottolineato come il suo impegno sia radicato nei bisogni concreti delle persone: "La mia attenzione sarà rivolta ai temi che i cittadini toccano quotidianamente con mano, a partire dai più fragili. È nel sociale che si riflette lo stato di salute di una comunità, ed è lì che intendo concentrare la mia azione. La legge sulla famiglia approvata nei mesi scorsi dal Consiglio regionale è un grande punto di partenza: da lì vogliamo continuare a guardare con serietà e responsabilità alle categorie più deboli".

Sulla sua candidatura è intervenuta la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, la senatrice Elena Leonardi: "La candidatura di Francesca Ciacci nasce come espressione autentica del circolo locale di Fd’I ed è il segno di una comunità viva che continua a crescere. Ringrazio il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi (tra gli intervenuti) per il grande lavoro nei territori. Insieme a Francesca intendiamo proseguire l’opera avviata da Francesco Acquaroli e da tutta la squadra di governo regionale di Fd’I, valorizzando la sinergia tra Regione e Governo, che ci permette di trasformare le idee in progetti concreti". Presente anche Nicola Barbieri.

Sandro Franceschetti