"Il tema delle aree interne porta a galla le gravi responsabilità del passato. Per 30 anni la sinistra ha promosso una ‘decrescita felice’, limitandosi a interventi superficiali e affossando servizi essenziali come infrastrutture e ospedali". Il sindaco di Pergola, Diego Sabatucci, replica agli attacchi alle politiche regionali sulle aree interne di Daniele Cencetti, assessore comunale di Frontone e segretario di zona del Pd.

"Le sue affermazioni sono un mix di disinformazione e fake news, a partire dall’insinuazione che il nostro liceo sia stato ‘salvato’ dal dimensionamento scolastico di questi mesi grazie a protezioni. Lo informo che l’istituto è stato accorpato al Torelli di Fano nel 1989. Oggi è stato invece dotato di un importante percorso didattico, come consente la legge nazionale". Sabatucci prosegue rivolgendosi al sindaco di Frontone: "Cencetti attacca sistematicamente la Valcesano, il suo ospedale, la mia città. Mi chiedo se Tagnani sia d’accordo con il suo assessore e se non ritenga opportuno di doversi esprimere in prima persona. Se devo dire qualcosa, come in questo caso, io ci metto la faccia". Sulla precedente strategia delle aree interne, il sindaco della città dei Bronzi asserisce: "Le strategie dei governi passati non hanno prodotto risultati: i comuni coinvolti hanno avuto decrescite demografiche più marcate di altre aree interne non interessate. Oggi si sta disegnando, invece, una nuova strategia che non indica più i piccoli ospedali come pericolosi, chiedendo di chiuderli in cambio di qualche spicciolo. Nel nuovo Piano strategico nazionale in approvazione in questi giorni si legge che: ‘Il tema dei servizi essenziali nelle aree interne è fondamentale. Se una quota importante della popolazione ha difficoltà ad accedere a scuole superiori, a ospedali con pronto soccorso, ad adeguati sistemi di trasporto, si pone da un lato una questione di costituzionalità, dall’altra si entra in un circolo vizioso di decadimento".

Sabatucci conclude: "Sono mesi che rimango in silenzio, ma non è più possibile tollerare chi continua a danneggiare il territorio per cercare consensi preelettorali. Cencetti parla di finanziamenti ‘a zig zag’ della Regione per la Pedemontana. Un goffo tentativo per nascondere che fu Ceriscioli, nel 2018, a distogliere gli ultimi 18milioni di euro destinati all’opera. Acquaroli e Meloni, invece, sono tornati a investire risorse importanti sulle nostre aree".

Sandro Franceschetti