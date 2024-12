La Smartsystem in casa contro Siena: "Occhio, loro sono fatti per stare nei piani alti della classifica"

Secondo match interno consecutivo per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domenica alle 18 ospita l’Emma Villas Siena che precede i virtussini di un solo punto in classifica. La compagine di coach Preziosi, accreditata tra le favorite per il passaggio in Superlega, è incappata fino ad ora in qualche stop di troppo anche se sta cercando di riprendere il proprio cammino vincente: "Siena è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica – afferma l’assistant coach fanese Michael Angeletti – hanno grande esperienza e nel proprio roster vantano giocatori di livello come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo. Noi siamo in un buon momento, stiamo esprimendo un certo tipo di gioco e acquisendo consapevolezza nei nostri mezzi". I toscani hanno le stesse vittorie e sconfitte dei marchigiani (5 successi e 6 sconfitte) e, dopo un buon inizio, sono stati costretti a dover rinunciare per quattro partite al bomber Nelli, un’assenza che ha pesato nelle strategie tattiche del tecnico Preziosi. Con il ritorno di Nelli la squadra sta piano piano ritrovando il proprio equilibrio, anche se continua a faticare nelle gare esterne: "Noi vogliamo giocarcela con tutti – continua Angeletti – i giocatori hanno cominciato ad imparare ad avere fiducia reciproca e capacità di gestire certe situazioni nel set, bisogna solo continuare così. Questo è un campionato molto equilibrato, non c’è una squadra favorita". Siena sarà guidata in regia dal francese Nevot, al centro la coppia di centrali sarà formata da Stefano Trillini ed Andrea Rossi mentre a banda, ad affiancare Randazzo, ci sarà Claudio Cattaneo, il migliore dei suoi nell’ultima gara vinta contro Palmi. Per Fano invece il motto squadra che vince non si cambia: Coscione-Marks formeranno la diagonale palleggiatore-opposto, Roberti-Merlo gli schiacciatori, Mengozzi-Acuti al centro, Raffa libero. b.t.