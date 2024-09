La spesa per chi non ce la fa. A San Vito nasce il market solidale Inaugurato a San Vito sul Cesano il supermercato solidale ‘La Formica’, realizzato dal Lions Club Pergola Valcesano in collaborazione con diverse realtà locali. Il progetto mira a supportare persone e famiglie in difficoltà socio-economica, offrendo beni di prima necessità gratuitamente.