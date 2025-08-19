"La stagione? Da buon sette e mezzo". Sul turismo termometro confortante

"La stagione turistica fanese si guadagna un ottimo sette e mezzo. Con la possibilità di raggiungere l’otto pieno a fine estate". Per il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, "Fano è riuscita a barcamenarsi meglio di Pesaro e della Romagna. I campeggi sono stati sempre pieni e lo saranno fino alla fine del mese, gli alberghi hanno lavorato abbastanza, soprattutto nel week di ferragosto". E ancora Cecchini: "Certo abbiamo definitivamente detto addio al turismo di una volta, quello delle lunghe permanenze, ma abbiamo recuperato il turismo umbro".

L’assessore al Turismo Alberto Santorelli rivendica i risultati positivi del piano promozionale realizzato dal Comune, anche con i camion vela, sia nell’entroterra marchigiano sia in Umbria per pubblicizzare gli eventi di giugno, luglio e agosto. Secondo Boris Rapa di Assohotel provinciale "e’, però, inutile ostinarsi sul mercato umbro e su quello nazionale che sono in fase di contrazione, sarebbe meglio puntare sui turisti stranieri che nelle Marche rappresentano solo il 15-18% del mercato, contro il 50% del Veneto. Quello che conta sono i fatturati e per allungare la permanenza media servono gli stranieri". Ancora Santorelli: "Per Fano la sinergia tra organizzatori, associazioni e istituzioni è stata la chiave di questa stagione, l’estate è iniziata già dal Primo Maggio con ‘Un mare di aquiloni’, passando per il ‘BrodettoFest’, che ha attirato persone da tutta Italia, fino all’internazionale ‘Adriatico Sound Fest’, che ha fatto conoscere Fano nel mondo. Dai grandi numeri di ‘Passaggi Festival’, diffuso in tutto il centro storico, a ‘CineFortunae’ fino alla riapertura della Corte Malatestiana, abbiamo dimostrato che Fano è una città capace di innovare, crescere e attrarre".

"Ristoranti, bar e attività commerciali hanno lavorato a pieno ritmo", evidenzia Matteo Radicchi di Confesercenti. A confermarlo è Francesco Dionisi dell’associazione Lido: "La ruota panoramica, la festa degli aquiloni, la Festa del Mare, i fuochi e la musica hanno regalato emozioni uniche. Grande successo anche per il Boomerang ReWind Festival che ha coinvolto un pubblico trasversale e affezionato". "La Festa della Birra al Pincio ha registrato un’affluenza straordinaria", commenta Alessandro Bendia di Birra d’Augusto. "Fano sta tornando a vivere ed essere attrattiva", aggiunge la presidente di Confcommercio Barbara Marcolini e per Mattia Priori di Rebel House "l’estate fanese è stata nel suo complesso un grande progetto di collaborazione". Sulla stessa linea Valentina Bernardini dell’Ente Carnevalesca e Porto Futuro: "Abbiamo accolto migliaia di giovani con la musica tra i giganti di cartapesta". "Questa estate – commenta Giovanni Belfiori, organizzatore di Passaggi Festival – ci ha dato la sensazione che tutto si sia mosso all’unisono, chi chiudeva un evento passava il testimone a chi apriva quello nuovo". "La Corte Malatestiana – conclude il presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola – è tornata ad essere un luogo di cultura e incontro". L’ex assessore al Turismo Etienn Lucarelli, però, ricorda che Fano lo scorso anno aveva fatto registrare un picco, prima città della Regione, per le presenze (+ 10,48%) e per gli stranieri (+ 28,35%) mentre le Marche in generale segnavano un +2,9%".

