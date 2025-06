La stagnola non basta. Sfuma il furto alla Coop

Avevano schermato con la carta stagnola uno zainetto per eludere i sistemi antitaccheggio e portare circa 1.000 euro in prodotti per l’igiene personale: spazzolini e lamette da barba. Ma il trucco non ha funzionato: scoperti e arrestati, questa mattina i due ladri sono stati condannati con rito abbreviato a 4 mesi di reclusione e 140 euro di multa, pena sospesa. Protagonisti del colpo due uomini di origine georgiana, di 25 e 37 anni, fermati il 23 aprile scorso dopo il furto messo a segno al supermercato Coop di via Recanati. I due avevano stipato tutto nello zaino foderato con la stagnola per evitare che scattassero gli allarmi. Ma il loro comportamento non è passato inosservato.