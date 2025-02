’La strage di Serramaggio’ a teatro

Per la stagione di prosa 2025 ‘1 Palco 1000 emozioni’ promosso dall’assessorato alla cultura di San Lorenzo in Campo e, contestualmente, per la rassegna Amat ‘Teatri d’Autore’, venerdì il Teatro Tiberini, a partire dalle 21,15, ospiterà lo spettacolo d’inchiesta ‘La strage di Serramaggio’. Per la regia e il testo di Lucia Bianchi, con la stessa Bianchi, Francesco Brunori e Giacomo Tarsi, il lavoro è incentrato sul fatto di cronaca del 1936 consumatosi in un casolare dell’entroterra umbro-marchigiano, quando padre, madre e figlia vennero ritrovati uccisi a colpi di scure. "L’opera, nella quale si alternano commenti tecnici, cenni storici e ricostruzioni recitate, vuol dare nuova luce ai fatti e ai personaggi sui quali tutto e nulla è stato detto". Posto unico numerato 15 euro e ridotto 12. Prima dello spettacolo, biglietteria aperta dalle 20. Info allo Iat di San Costanzo (0721.1799060).

s.fr.