"La svolta biologica è la scelta vincente per le aziende agroalimentari"

"Quella del biologico è una scelta di natura ambientale, salutistica ed economica, che però presuppone un cambio di rotta imprenditoriale verso una strategia per la crescita della propria azienda che passa attraverso la conversione al biologico per esplorare altre possibilità di commercializzazione dei propri prodotti, che il consumatore riconosce come superiori dal punto di vista non solo ambientale ma anche salutistico e qualitativo". Così l’agrotecnico Demetrio Pancotto si è rivolto alle imprese agricole presenti al seminario informativo dal titolo ‘La strada per la conversione all’agricoltura biologica: norme, iter e procedure’, tenutosi ieri a Tavernelle di Colli al Metauro. Un appuntamento che rientra nelle attività di informazione all’interno del programma di attuazione delle linee strategiche messe in campo dal Distretto Biologico Marchigiano, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche sui prodotti biologici e il metodo di produzione, rafforzando così l’identità del marchio ‘Bio’ e conquistando sempre più la fiducia dei consumatori.

"La scelta di convertirsi al biologico delle aziende – ha aggiunto Pancotto - è in linea con gli indirizzi della nuova politica agricola comunitaria, il Green Deal e il Farm to Fork, laddove l’Europa ha come obiettivo di convertire entro il 2030 almeno il 25% della superficie agricola coltivata in biologica. Il tutto secondo le aspettative dei consumatori, che sono allo stesso tempo contribuenti".

Numerosi gli agricoltori che hanno preso parte al seminario che fanno parte del Distretto Biologico Marche riconosciuto ufficialmente dalla Regione nel 2021 come forma innovativa di governante territoriale nella quale le istituzioni, gli agricoltori e gli altri attori della filiera agricola si accordano per la gestione sostenibile del territorio.

Sandro Franceschetti