La tassista donna: "Io, dimenticata anche l’8 marzo"

"In occasione dell’8 marzo, vi ricordo che una donna sta vivendo da troppo tempo una situazione dispari rispetto ai colleghi uomini. Non basta più omaggiare simbolicamente il genere femminile durante le feste del calendario. C’è necessità di concretezza. La mia vita professionale è realtà. Fate un’azione concreta invece che simbolismi". E’ questo il grido di frustrazione che Valeria Superti, unica tassista donna con licenza comunale, ha inviato ieri pomeriggio agli amministratori del Comune di Fano, per mezzo di una lettera in cui si è firmata "lavoratrice disperata". La tassista, residente in Ancona, chiede da anni una stanza di appoggio alla stazione ferroviaria di Fano, come quella di cui dispongono i colleghi uomini. Un luogo dove riposarsi. Un diritto che le è negato da un regolamento che non prevede l’uso promiscuo di quello spazio. La sua battaglia non è nuova. Già a dicembre aveva espresso la sua esasperazione: "Sono sfiduciata. Mi tocca fare un altro inverno al freddo". Da cinque anni attende risposte, senza mai ottenerne di concrete. A settembre aveva incontrato i nuovi assessori alle Attività Economiche e alle Pari Opportunità, sperando in un cambio di passo. Ma nulla è cambiato. "Abitando ad Ancona, sono costretta a passare dieci ore al giorno in macchina, senza un posto dove riposarmi. I miei colleghi hanno due possibilità: la stanza alla stazione e la possibilità di tornare a casa. Io non ne ho nessuna". Una condizione che, oltre a essere una disparità, diventa un problema di sicurezza sul lavoro e sulla strada. L’assessore Alberto Santorelli, nei mesi scorsi, aveva assicurato attenzione al problema, parlando della necessità di modificare il regolamento. Ma "ogni iter ha i suoi tempi", aveva detto. Nel frattempo, per Valeria, il tempo si è fermato. E la Festa della Donna diventa l’occasione per ricordarlo.

Tiziana Petrelli