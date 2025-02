"La Tirreno Adriatico, un super spot per Pergola"

Con la presentazione al teatro Angel Dal Foco, ieri, è ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per la quinta tappa della Tirreno Adriatico, che venerdì 14 marzo partirà da Ascoli Piceno e terminerà a Pergola, sul traguardo posizionato davanti al Museo dei Bronzi. Una frazione di ben 206 chilometri, la seconda più lunga dell’intera kermesse che decollerà il 10 marzo da Lido di Camaiore e terminerà a San Benedetto del Tronto il 16. I corridori entreranno in provincia di Pesaro dopo 159 chilometri, attraversando il fiume Cesano nel tratto tra Castelleone di Suasa (An) e San Lorenzo in Campo. Da qui andranno al Passo di Monterolo, a Pergola (con passaggio lungo il corso Matteotti), ai Barbanti, a Cartoceto di Pergola, Isola di Fano, ancora a Monterolo e poi di nuovo nella città dei Bronzi, transitando per la seconda volta nel corso e poi in via Don Minzoni.

Davanti a una platea con tanti cittadini e amministratori del comprensorio, hanno partecipato alla presentazione, accanto al sindaco Diego Sabatucci e all’assessore ai grandi eventi Antonio Baldelli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il direttore dell’area ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni, il viceprefetto Antonio Angeloni, il vescovo Andrea Andreozzi, l’assessore regionale Francesco Baldelli e il referente Rcs per le Marche Alighiero Omicioli. "E’ un evento che abbiamo voluto fortemente – ha rimarcato Sabatucci - perché rappresenta una straordinaria opportunità per accendere i riflettori su Pergola, con benefici a livello turistico ed economico. Non vediamo l’ora di vivere una grande giornata di sport e di festa". L’onorevole Baldelli ha aggiunto: "La Tirreno Adriatico non è solo sport e grande spettacolo, ma anche promozione e valorizzazione del territorio, con 195 paesi collegati da tutto il mondo e dirette Rai. Siamo orgogliosi di regalare alla nostra città un evento di questa portata". Il direttore Vegni ha sottolineato che sarà una tappa spettacolare e probabilmente decisiva per la classifica generale, mentre il vescovo Andreozzi ha simpaticamente detto: "Lancerò l’idea di un ciclo-pellegrinaggio al quale dovranno partecipare anche le autorità presenti in questo teatro". Il giorno successivo (15 marzo) la ‘corsa dei due mari’ partirà dalla piazza Papa Giovanni Paolo II di Lucrezia per arrivare a Frontignano (Mc), con passaggi nella nostra provincia a Cartoceto, Calcinelli, Villanova, Orciano, Mondavio e San Lorenzo.

Sandro Franceschetti