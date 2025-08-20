La torre è bella dentro. A Orciano ora è visitabile

La torre civica di Orciano, che nella versione originaria risale all’anno mille, poi distrutta e ricostruita più d’una volta nel corso dei secoli fino alla nuova foggia rinascimentale, adesso si può ammirare non solo da fuori col naso all’insù, ma anche dal suo interno, fino alla sommità, dove sono alloggiate le campane. L’associazione ‘Arte Facta’, composta da giovani che organizzano iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale orcianese, ha infatti chiesto al Comune di Terre Roveresche, ottenendole, la possibilità di gestire l’apertura del campanile al pubblico e l’autorizzazione a suonarne manualmente le campane. I primi due giorni di visita sono stati quelli del 16 e 17 agosto, in concomitanza con la rievocazione ‘Il Mercato Antico di San Rocco’.

"La risposta della gente è stata incredibile – racconta Giacomo Vegliò, presidente di ‘Arte Facta’. In entrambe le giornate c’è stata una fila continua di persone che volevano salire, compresi tanti nostri compaesani, che hanno potuto coronare una specie di sogno. Un signore ci ha detto: ‘sono quarant’anni che desidero salire sulla torre e finalmente ci riesco’". "Le visite sono all’insegna della sicurezza – aggiunge Vegliò -. A ogni persona viene fatto indossare il caschetto da cantiere e abbiamo montato sulle scale delle ‘strisce’ antiscivolo. Le nostre guide, inoltre, non si sono limitate a studiare le informazioni storiche della struttura, ma hanno anche seguito un corso su come gestire eventuali urgenze, comprese le crisi di panico dovute all’altezza".

Oltre ad accompagnare i visitatori sulla torre, i giovani di ‘Arte Facta’, come detto, si occuperanno anche di suonare manualmente le sue quattro campane: "Due del Settecento e altrettante dell’800 – riprende il presidente -. Che ora, di tanto in tanto suoneranno all’unisono, perché azionate direttamente da noi. L’arte campanaria tradizionale rappresenta una delle espressioni più antiche e identitarie del territorio nazionale ed è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’Unesco, specificando che la sua tutela è affidata alle persone che la praticano".

La bella iniziativa di Giacomo e dei suoi amici dell’associazione ha anche un’ulteriore aspetto meritorio: "Le visite alla torre sono con ingresso a offerta libera e tutto il ricavato sarà destinato per ripristinare al meglio il funzionamento delle quattro campane. A breve – conclude - divulgheremo il calendario delle visite".

Sandro Franceschetti