La tragedia di ’Ale’, oggi l’autopsia. Eventi cancellati in segno di lutto

Questa mattina all’ospedale ‘Santa Croce’ di Fano si svolgerà l’autopsia sul corpo di Alessandro Palazzini, il babbo 36enne scomparso all’improvviso la sera di mercoledì; e poi lunedì avranno luogo i funerali. Nella sua Orciano: alle 10 nella grande chiesa di San Cristoforo, celebrati dal parroco don Mirco Ambrosini insieme al don di Mondavio Marco Moschini e al diacono Fiorello Ciaramicoli. Un rito al quale parteciperanno sicuramente tantissime persone, perché la tragedia di Ale ha davvero toccato tutti, gettando su Terre Roveresche e Mondavio (dove viveva da alcuni anni insieme alla compagna Francesca e al suo bambino che frequenta l’asilo) una cappa di mestizia che rare volte si è respirata con tale intensità. Tutto va avanti a fatica e molte iniziative sono state annullate.

A partire, addirittura, dagli allenamenti e dalle partite dell’Asd Della Rovere Calcio, dove Alessandro aveva militato e della quale Francesca è componente del direttivo, con le funzioni di segretaria. E sono stati cancellati anche gli eventi di domani ‘Carriovale’ della Pro Loco di Barchi e ‘Carnevalando Girovagando’ di San Filippo sul Cesano; oltre che la festa ‘Carnevalix’ di Orciano in calendario per domenica 9 marzo, che avrebbe interessato pure piazza Garibaldi, dove si trova il ‘My Café’, il bar che Alessandro gestiva insieme ai fratelli Federico ed Emanuele.

Nessuno, in tutto il comprensorio, ha la minima voglia di fare festa. La notizia di questa assurda e inaspettata scomparsa è caduta come un fulmine a ciel sereno sulle comunità di Terre Roveresche e Mondavio e tutti sono estremamente scossi. Tantissime le attestazioni di cordoglio. Arrivate alla famiglia con ogni mezzo. Ciascuno con un richiamo alla bellezza del sorriso di Alessandro e alla sua attenzione verso gli altri: "La tua capacità di ascoltare, il modo di scherzare e ridere, i tuoi gesti… Per sempre con noi nel cuore" ha scritto un amico su Facebook e un altro ha aggiunto: "Eri geniale, discreto, ma d’effetto. Ciao Ale, mancherai tanto".

Alessandro lascia la compagna Francesca, il suo piccolo Nicola di 5 anni, la mamma Antonella, i fratelli Federico ed Emanuele, i nipoti Gianmarco e Cistiano e i suoceri Piergiorgio e Paola. La camera ardente sarà allestita oggi a partire dalle 15 all’ospedale di Fano. Il feretro arriverà alla chiesa di San Cristoforo alle 8,45 di lunedì e dopo la Santa messa seguirà il corteo per il cimitero di Mondavio.

Sandro Franceschetti