’La trinità’ ora risplenderà a Castelvecchio

Un importante tassello della storia artistica marchigiana è tornato a splendere a Castelvecchio di Monte Porzio grazie al restauro della pala La Trinità, ora definitivamente attribuita al famoso pittore seicentesco Guillaume Courtois, detto il Borgognone. Fino a pochi decenni fa delle opere pittoriche custodite nella chiesa di Sant’Antonio da Padova si sapeva ben poco: quadri antichi, anneriti dal tempo e dalle candele, di autori ignoti. Fu solo negli anni Ottanta, grazie agli studi di Monsignor Alberto Polverari, che comparvero le prime informazioni e attribuzioni, seppur incerte. La svolta nel 2014, quando la storica dell’arte Valeria Di Giuseppe di Paolo pubblicò su ‘Studi di Storia dell’Arte’ uno lavoro che identificava la pala La Trinità come opera autentica del Borgognone. L’attribuzione, confermata anche da altri importanti studiosi come Francesco Petrucci ed Erich Schleier, ha restituito al piccolo borgo cesanense un dipinto di grande valore, l’unico del pittore francese presente fuori da Roma e dall’area dei castelli romani. E’ un mistero come la preziosa opera sia giunta nelle Marche, forse tramite la potente famiglia Barberini, legata al territorio e mecenate di molti artisti barocchi. Quel che è certo è che oggi Castelvecchio può vantare un capolavoro del Seicento e domani alle 16,30, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova si terrà la presentazione ufficiale del suo restauro, al quale ha contribuito in modo importante un privato. L’iniziativa è stata resa possibile dall’impegno dell’Acli ‘Suor Getulia’ in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco e l’associazione Monte Porzio Cultura.

s. fr.