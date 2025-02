La truffa del falso incidente finisce con gli arresti

Li hanno arrestati a 250 chilometri di distanza, poche ore dopo che erano riusciti a farsi consegnare oro e denaro per oltre 12mila euro da una donna di San Costanzo. Un’immediata e brillante operazione dei Carabinieri della stazione sancostanzese, in sinergia con la Polizia locale della Media Valcesano, condotta poi con la fondamentale collaborazione della Polizia stradale dell’Aquila, ha portato, giovedì pomeriggio, all’arresto di due truffatori che avevano spillato a una signora di San Costanzo preziosi e contanti per un valore superiore a una dozzina di migliaia d’euro.

Il tutto, senza il minimo scrupolo, gettando letteralmente nel panico la vittima, che ha accettato di raccontarci la sua disavventura, nonostante sia ancora decisamente scossa. "Anche adesso sono nel panico. E’ stata un’esperienza terribile – confessa -. Poco dopo le 12,30 ho ricevuto una chiamata sul telefono di casa e un tipo, presentatosi come un maresciallo dei carabinieri di Pesaro, mi ha detto che mio figlio (la donna è mamma di un 43enne, ndr) aveva investito un ragazzo di 19 anni che era in motorino. Io già in quel momento sono andata fuori di testa, e il tizio ha proseguito dicendomi che mio figlio rischiava il carcere perché il 19enne era all’ospedale e c’era la possibilità che finisse sulla sedia a rotelle. Per questo, i suoi familiari avevano già incaricato degli avvocati, tanto che alle 14,45 ci sarebbe stata l’udienza che avrebbe mandato in galera mio figlio". E poi le hanno fatto sentire le urla e il pianto di un giovane che alla signora sono sembrati proprio quelli del suo unico figlio: "Mamma aiutami, ho paura, non voglio finire in carcere…, sentivo dall’altra parte del telefono, e scossa com’ero ho pensato che fosse davvero lui". Anche perché tutto combaciava, visto che la chiamata è arrivata alle 12,35 circa e il figlio esce dal lavoro alle 12,20. I truffatori hanno avvertito la donna che sarebbe passata a casa un’incaricata a ritirare gioielli e contanti come caparra per l’assicurazione, per evitare l’arresto. "E io, che ero frastornata - riprende la signora – quando è arrivata la tipa le ho dato tutto ciò che avevo: anelli e collane d’oro e persino 1.800 euro in contati. In tutto almeno 12mila euro di valore".

In quegli stessi frangenti, il marito della donna, anche lui contattato dai delinquenti (che avevano chiesto a lei il cellulare di entrambi) è riuscito ad avvertire il maresciallo dei carabinieri di San Costanzo Antonio Meduri. Con quest’ultimo che è andato subito a casa della coppia e ha attivato, coinvolgendo il comandante della polizia locale Andrea Rovinelli, una verifica sulle postazioni con lettore targhe del territorio, da cui è emerso il sospetto su una Nissan Juke presa a noleggio e, per fortuna, con il dispositivo gps. Grazie al quale sono stati monitorati i suoi spostamenti ed è stata attivata la collaborazione con la Polizia stradale, che ha fermato la macchina all’uscita dell’A14 di Sulmona, recuperando i gioielli e il contante e arrestando i due occupanti.

Sandro Franceschetti