La Virtus vuole la Superlega. Il sindaco annuncia la palestra

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: raggiungere la Superlega, e per farlo la Virtus è partita dalle fondamenta, costruendo cioè un assetto societario strutturato. E’ questo il messaggio che è stato lanciato alla conferenza stampa di ieri mattina alla Sala della Concordia. A fare gli onori di casa il sindaco Luca Serfilippi: "Il club è un modello per tutto il panorama del volley e ha voluto strutturarsi al meglio per cercare di conquistare il salto di categoria". E poi l’annuncio: "Abbiamo deliberato oggi (ieri, ndr) che la nuova palestra si ergerà nell’area dell’ex mattatoio, stiamo portando avanti l’impegno preso quando questa giunta si è insediata". L’assessore allo sport Alberto Santorelli ha aggiunto: "Il traguardo è creare una cittadella del volley e il nuovo palas. Entro un mese daremo l’incarico della progettazione. Sport e turismo sono un segmento fondamentale per Fano. La città viene promossa fuori anche grazie alla pallavolo".

A fare il punto sul fronte più strettamente societario è stato il presidente della Virtus Emidio Cenerilli: "Per puntare in alto abbiamo allestito un nuovo consiglio di amministrazione composto da dirigenti e sponsor per dare più attenzione a tutte le attività che svolgiamo, non solo alla prima squadra". Giacomo Iannelli, che si occuperà della gestione amministrativa, ha aggiunto: "Il nostro percorso si regge su alcuni punti su cui ruota tutto: conquista della Superlega, portare la Serie C femminile in B, valorizzare il nostro ricco settore giovanile".

La parola è passata poi ad Antonio Cafarelli, main sponsor (Essence Hotels) che diventerà anche socio e consigliere della nuova realtà: "Mi sono avvicinato alla Virtus non solo perché sostenuto da motivazione ed entusiasmo, ma anche dalla consapevolezza che questa realtà ha tantissimo potenziale". Ad affiancarlo c’era Alessandro Giuliani dell’azienda Vigilar, altro sponsor sulle casacche della squadra che milita anche quest’anno in serie A2: "Investire nello sport significa investire risorse nel territorio e questo è un aspetto che riteniamo fondamentale".

Dalle strategie comunali e societarie, al campo. A chiudere è stato infatti il direttore sportivo Mattia Brunetti, colui che ha modellato il roster della Virtus: "Vogliamo salvarci subito così da poter provare ad entrare nella griglia playoff e poi quando saremo lì vedere cosa succede". E’ stato riconfermato lo staff tecnico capitanato da coach Vincenzo Mastrangelo. New entry è il dottore Piero Benelli che è stato nominato responsabile medico con il suo centro Fisioclincs. La Essence Hotel giocherà indossando nuove maglie con stampati non solo il logo della città di Fano, ma anche tutti i loghi delle manifestazioni più importanti della città. Si parte domani alle 18 al Palas Allende contro Taranto, retrocessa dalla Superlega.