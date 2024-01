La Virtus vuole vendicarsi di Sorrento

La Smartsystem torna davanti al proprio pubblico ospitando oggi alle 18 la Shedirpharma Sorrento che, nel girone d’andata, diede il primo dispiacere ai fanesi (3-1). Le due squadre sono divise da nove punti (Fano 30, Sorrento 21) e quattro posizioni in classifica (Fano terza, Sorrento settima) con i virtussini che faranno di tutto per vendicare la sconfitta dell’andata e consolidare se non migliorare la classifica: "Match difficile – afferma il bulgaro Dimitrov – loro sono forti ed esperti, ma per noi è fondamentale vincere in casa davanti ai nostri tifosi". Nelle fila campane occhio di riguardo agli ex Alessandro Bellucci, ancora tesserato Virtus, che ha militato nelle giovanili fanesi e da diversi anni gioca fuori e Stefano Gozzo che, per due anni, ha deliziato il pubblico fanese: "Attenzione anche a Szabo – continua l’opposto fanese – l’ho affrontato nel campionato ungherese, Fano però è in crescita e presto riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo giovani e talentuosi, stiamo lavorando per fare sempre meglio". Nel roster campano buona stagione anche per Piervito Disabato mentre il centrale Garofalo, protagonista all’andata con cinque muri, appare elemento pericoloso in prima linea. Sorrento è tanto forte in casa quanto fragile fuori avendo conquistato solo due successi in sette partite, un dato statistico che ha il suo peso, oltre al fatto che i ragazzi di Racaniello non vincono in campionato dal 30 dicembre scorso. Fano ha sete di vittorie dopo la beffa di Sabaudia in cui i fanesi si sono trovati avanti e poi hanno subìto il ritorno degli avversari, perdendo per 3-2. Ma per la Smartsystem ormai il Palas Allende è un fortino: solo due punti persi da ottobre ad oggi. In panchina Vincenzo Mastrangelo che ha preso il posto di Paolo Tofoli.

b.t.