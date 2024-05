Laboratori in ospedale e lezioni con i camici bianchi. Così i liceali capiscono se la sanità sarà il loro mestiere

L’ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri ha inserito nel progetto di biologia con curvatura biomedica, un altro liceo, il Mamiani di Pesaro, che si aggiunge al liceo Nolfi-Apolloni di Fano e ai licei scientifici Marconi di Pesaro e Laurana di Urbino. La scelta di un altro liceo classico è dovuta al fatto che, statisticamente, nella nostra provincia, sono più numerosi gli studenti di questi licei che si iscrivono alla facoltà di medicina-chirurgia e di odontoiatria. Il progetto prevede una serie di lezioni rivolte agli studenti degli ultimi tre anni di liceo, coordinate dai Franco Cesaroni per Pesaro, Giovanni Del Gaiso per Fano e Gabriele Scattolari per Urbino. Le lezioni sono tenute da medici ospedalieri e del territorio e gli studenti, con gli specialisti, hanno libero accesso negli ospedali dove assistono a prestazioni mediche e diagnostiche per capire se sono portati a diventare medici.