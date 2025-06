L’Accademia orafa:: "Patrimonio da salvare"

L’appello lanciato dal dirigente del liceo artistico Samuele Giombi e dai suoi docenti per salvare il patrimonio storico culturale del vecchio Istituto statale d’arte è pienamente condiviso dall’Accademia Orafa Fano. Dopo aver rilevato la necessità di non disperdere il materiale che si trova ancora contenuto a Palazzo Marcolini, vecchia sede della scuola d’arte, l’Accademia Orafa, in una nota, sottolinea che "la Regia Scuola Artistica Industriale di Fano, una delle prime in Italia, nata nel 1883, ha visto infatti passare tra le sue mura artisti di fama nazionale e internazionale come allievi e come insegnanti, contribuendo a rendere prestigiosa la scuola. Basti pensare ad Adolfo Apolloni, Tullio Zicari, Edgardo Mannucci, Giancarlo Politi, Valeriano Trubbiani, ai nostri Vittorio Corsaletti, Luciano Pusineri, Emilio Furlani, Alberto Giorgi, Giorgio Facchini, Virginio Rossi, Giancarlo Pucci, Giorgio Antinori". L’Accademia Orafa Fano auspica che "il materiale dell’istituto d’arte venga conservato nella sua interezza a Palazzo Marcolini e che quanto prima anche il liceo artistico Apolloni possa ritornare nella sua storica sede, più confacente alle sue necessità, riunendo così l’eredità del passato con l’odierna attività scolastica".