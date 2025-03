L’accusa dell’opposizione: "Le pari opportunità sono mummificate"

"Le pari opportunità sono mummificate". E’ l’accusa che, nella Giornata internazionale della Donna, le esponenti dell’opposizione Sara Cucchiarini (consigliera Pd e vice presidente del consiglio) e Ippolita Bonci Del Bene (Fano Cresce), lanciano contro l’amministrazione di centrodestra.

"La giunta – affermano – senza condivisione – ha passato le Pari opportunità dal settore Cultura a quello dei Servizi sociali, tradendo una scarsa consapevolezza rispetto al tema, alle esigenze e alla storia della nostra città e dimostrando una visione assistenzialistica e non generativa di nuovi modelli culturali, vera necessità contingente". E ancora Cucchiarini: "Da quando si è insediata l’amministrazione, quasi dieci mesi fa, non è stata convocata la Conferenza delle Donne, una commissione specifica che si occupa di pari opportunità. Stupisce che sia proprio l’assessora Lucia Tarsi a mancare in questo, proprio lei che, quando era all’opposizione, si è fatta paladina di critiche contro una scarsa partecipazione ai processi amministrativi". "La giunta – aggiunge Bonci Del Bene – ha mostrato scarsa attenzione al ruolo e al coinvolgimento delle donne in diversi passaggi, compreso quello della costituzione dei consigli di quartiere dove cercheremo di garantire la rappresentanza di genere come previsto dallo statuto comunale". "Le pari opportunità – concludono Cucchiarini e Del Bene – richiedono un approccio e un’attività culturale capaci di leggere e interpretare i fenomeni e farsi portavoce di proposte che possono sfociare in servizi specifici alla persona, sia educativi che sociali, se non addirittura alla presa in carico della rete antiviolenza o delle forze dell’ordine".

