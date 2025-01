L’addio a Tullio Renzoni, ex sindaco di Saltara. Aveva avuto un incidente domestico a Natale

Le comunità di Colli al Metauro e di Fossombrone hanno dato ieri pomeriggio l’estremo saluto all’ex sindaco di Saltara Tullio Renzoni (foto), spentosi sabato scorso all’ospedale di Fano, a 80 anni, a causa delle conseguenze di una caduta accidentale in casa di cui è stato vittima nel periodo natalizio. Renzoni, che per più di un trentennio ha svolto la professione di medico anestesista all’ospedale di Fossombrone, assumendo anche il ruolo di primario (lasciando in tutti un ottimo ricordo a livello professionale e umano) ha ricoperto la massima carica istituzionale di Saltara nel quinquennio dal 13 giungo 2004 al 7 giungo 2009 alla guida di una lista di centrosinistra.

"Un sindaco che si è sempre distinto per il suo spirito di servizio nei confronti dei cittadini – evidenzia l’attuale capo della giunta di Colli, Pietro Briganti -. E, soprattutto, un uomo per bene". "Una persona buona – aggiunge il dottor Fabrizio Valeri -, di pace, che ha cercato in ogni occasione soluzioni condivise, anche quando è stato chiamato a guidare il suo comune. Un ruolo che ha portato avanti con disponibilità, mettendoci tutto se stesso e stando attento, in primis, ai compaesani che avevano più problemi, ai più fragili. Il suo sguardo accogliente rimarrà impresso nella memoria di molti". E in molti, ieri, si sono raccolti nella chiesa Santa Croce di Calcinelli per testimoniare il loro affetto a Tullio Renzoni, che aveva compiuto 80 anni il 2 gennaio e lascia la moglie Rosanna Valeri, ex dirigente dell’istituto comprensivo ‘Leopardi’ (che ha guidato fino al 2010), e i figli Emanuele e Luca. Renzoni riposerà nel cimitero di Saltara.

Sandro Franceschetti