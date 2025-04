L’addio ad Alberto Roscini: "Papà, resti il più forte"

di Tiziana PetrelliLa cattedrale di Fano, ancora vestita a festa per la Pasqua, ieri pomeriggio si è trasformata in un abbraccio collettivo, accogliendo un centinaio di persone per l’ultimo saluto ad Alberto Roscini, l’ingegnere 68enne morto sabato pomeriggio al Fano Center. Nella navata centrale, accanto alle corone di fiori pasquali, spiccavano un enorme cuscino di rose rosse e un cuore trapuntato di rose bianche, deposti su una bara semplice, in legno chiaro. Un’immagine delicata, come la foto di Alberto posizionata nel mezzo e come la vita che se n’è andata troppo presto, lasciando nel cuore della città un silenzio carico di commozione. In prima fila, strette l’una all’altra, sedevano mamma Giusy, la figlia Chiara e la moglie Laura. Dietro il fratello e il nipote. Occhi lucidi e mani intrecciate.

Ad aprire la funzione è stato don Luciano, con parole che hanno voluto subito raggiungere i familiari e gli amici: "Siamo qui riuniti per affidare il nostro Alberto a Cristo Gesù, crocifisso e risorto, vincitore della morte. E per questo nella nostra mente e nei nostri cuori dovrà attivarsi la speranza". Dopo la benedizione del feretro con l’acqua santa e l’incenso, don Luciano ha condiviso alcuni ricordi personali, accennando al valore delle conversazioni con Alberto, alla sua presenza sincera, e poi ha lasciato la parola alla moglie Laura. "Caro Albi, il vuoto che lasci è immenso – ha detto – non è facile trovare parole per esprimere chi eri. Per raccontare quanto eri importante per me, per Chiara e per tutti quelli che ti hanno conosciuto. Ogni angolo della nostra vita è stato illuminato dalla tua presenza, dalla tua serietà, dalla tua dedizione e dal tuo impegno in tutto ciò che facevi. Sei stato straordinario anche nella malattia, che hai combattuto come un leone, ogni giorno, con dignità e coraggio. Ora è il momento di dirti addio, ma ti assicuro: rimarrai con noi, in ogni ricordo, in ogni gesto. Fai buon viaggio, amore mio".

Un lungo applauso ha sciolto le lacrime trattenute. Poi, con dolcezza, è salita sull’altare anche Chiara, la figlia, che ha iniziato il suo saluto spiegando il significato di una parola che da ora assume un peso nuovo: assenza. "Ciao papà, se siamo qui oggi è perché quella che vivremo d’ora in poi è una grande mancanza - ha detto tra i singhiozzi -. Siamo qui per salutare un grandissimo uomo, per me un grandissimo padre. Grazie per avermi insegnato i veri valori della vita, per l’aiuto costante, per aver vissuto con me i giorni migliori e soprattutto i peggiori. Per me sei stato l’uomo più forte del mondo, e io volevo essere forte come te". In quella cattedrale gremita, tra i fiori pasquali e le parole dell’amore, ha trovato spazio anche la speranza che ciò che Alberto ha lasciato continui a fiorire.