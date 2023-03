Ladri a casa del deputato Mirco Carloni a Fano, ripresi dalle telecamere

Pesaro, 9 marzo 2023 – Un raid ladresco forse opera della stessa banda. Tre furti a Fano e uno a Marotta. E tra le case visitate anche quella del deputato 42enne della Lega, Mirco Carloni, che è anche presidente commissione agricoltura della Camera.

I ladri sono entrati nella casa in centro a Fano, dove il deputato vive con moglie e figlia sfondando una porta sul retro, ieri sera, tra le 20 e le 21, approfittando dell’assenza della famiglia. Forse un palo ha controllato i movimenti. I ladri hanno preso circa 500 euro in contanti, oltre a due pistole regolarmente detenute e custodite in un armadio e a dei preziosi. Sono indagini in corso da parte dei carabinieri.

Il raid è stato oggetto di una riunione immediata, svoltasi questa mattina a Pesaro in Prefettura, e coordinata dal prefetto Emanuela Greco, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine provinciali, per intensificare i controlli in tutta la zona.