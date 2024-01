Topi d'appartamento tentano di investire un poliziotto

Fano, 24 gennaio 2024 – Ladri d’appartamento scoperti con le mani nel sacco e inseguiti dalla polizia. E’ successo nella serata di lunedì, intorno alle ore 18, in un quartiere periferico. I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Pesaro, assieme ai colleghi del Commissariato di Fano, hanno intimato l’alt al veicolo, i cui occupanti poco prima avevano messo a segno un furto ai danni di un’abitazione, ma il guidatore non si è fermato, cercando di investire l’agente che si trovava sul ciglio della strada. Il collega presente sul posto ha quindi esploso 3 colpi d’arma da fuoco a difesa del collega, in direzione delle ruote del veicolo, ma senza riuscire a centrare il bersaglio. Gli agenti della Polizia di Stato, che non hanno riportato ferite, sono sulle tracce dei fuggitivi, che viaggiavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata, che si è dileguata imboccando una strada contromano e poi la superstrada.