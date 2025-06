L’Adriatic festival rilancia: "Nel 2026 tre date a Fano"

di Anna MarchettiAdriatic Sound Festival rilancia. Dopo il successo di venerdì e sabato scorsi con 16.862 presenze, il festival di musica house e techno tornerà a giugno del prossimo anno con un giorno in più: da venerdì a domenica, dal 12 al 14 giugno 2026. Le date sono state rese note dagli organizzatori, i newyorkesi Robert e Luca Lewis, padre e figlio, l’uno patron della manifestazione, l’altro direttore artistico, insieme al partner fanese Nicolò Baldelli, ieri pomeriggio nella sala della Concordia della residenza municipale. Con loro gli amministratori, i dirigenti comunali e tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Visto il caldo si è deciso che nella seconda edizione la musica partirà alle 16.30, non più alle 14.30, fino alle 2.30, ad eccezione di domenica quando si spegnerà a mezzanotte. "Alcuni dj che si sono esibiti quest’anno – ha fatto presente Luca Lewis – hanno già manifestato la volontà di tornare anche nel 2026". L’obiettivo della seconda edizione è quello di limitare, se non addirittura evitare, la chiusura dell’aeroporto. "Dobbiamo cercare di contenere i disagi – ha detto il sindaco Luca Serfilippi – di chi opera all’interno del sedine aeroportuale (anche se le società sono state indennizzate dagli organizzatori ndr). Anzi dobbiamo fare di tutto per sviluppare lo scalo aeroportuale, dentro e fuori".

Perché questo avvenga il primo cittadino sta valutando la possibilità di una permuta per entrare in possesso dell’area dov’è stato installato The Temple e quella riservata a parcheggio. Un percorso tutto da costruire e che suppone la disponibilità di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile). I Lewis hanno confermato la volontà di lasciare il palco-scultura The Temple, progettato e realizzato dallo studio londinese Stufish, per tutta l’estate, a disposizione di chi ne farà richiesta, amministrazione comunale compresa. Nessun accenno al costo dell’evento, finora si è parlato di un investimento di poco inferiore ai 3 milioni di euro che un gruppo di imprenditori statunitensi avrebbe condiviso con Lewis. "Per noi è stato un successo – conferma Robert Lewis – siamo riusciti a far conoscere Fano e la sua storia a gente proveniente da ogni parte del mondo (Stati Uniti, Sud America, Australia ) e a far lavorare 400 persone del posto". "Voglio ringraziare – ha aggiunto quasi commosso Luca Lewis – chi ha creduto nella nostra idea perché in tanti, fuori Fano, erano contro di noi".

Di "notti insonni e beghe da risolvere" ha parlato Baldelli con la soddisfazione di chi sa di aver realizzato un grande festival. "Da oggi siamo più attrattivi – ha commentato l’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli – la città ha capito l’importanza della manifestazione ma non è stato facile, non sono mancati esposti e segnalazioni pretestuose". "Sì. Siamo diventati internazionali" la chiosa del vicesindaco Loretta Manocchi.

E a proposito di internazionalità Robert Lewis, avvocato, di recente nominato rappresentante per le Marche negli Stati Uniti (indicato dalla Camera di Commercio statunitense a Milano) con il compito di favorire gli scambi commerciali e culturali tra la nostra regione e gli Usa, non nasconde il suo interesse per il Lisippo: "Una vicenda di cui mi piacerebbe occuparmi. Mi metto a disposizione della città". E chissà che la diplomazia non centri l’obiettivo.