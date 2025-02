L’aeroporto come un tempio romano. Il palco fotonico dell’Adriatic festival

di Anna Marchetti"The Temple", ispirato alla romanità, con le sue 16 colonne monumentali, la struttura rotante e i fasci di luce che pulsano in sincronia con la musica techno ed house, sarà il palco principale di Adriatic Sound Festival: uno degli elementi di attrazione di un grande show di musica elettronica in programma al campo d’aviazione il 13-14 giugno. "The Temple" è stato progettato dagli architetti di Stufish, un team di professionisti famosi nel mondo (hanno lavorato anche per Madonna e Bocelli) per le loro creazioni pionieristiche che realizzeranno "una struttura architettonica tra passato e futuro".

"La scenografia – spiegano gli organizzatori – si ispira all’eredità romana di Fano. Gli architetti di Stufish sono venuti personalmente a Fano per conoscere la città e i suoi monumenti, a iniziare dall’Arco D’Augusto, e ne sono rimasti così colpiti da decidere di reinterpretarli in modo avveniristico". Adriatic Sound Festival, organizzato dallo statunitense Luca Lewis, fondatore e direttore artistico, è una novità assoluta per Fano e si inserisce tra i principali eventi internazionali di questo genere. Previsto l’arrivo di giovani provenienti da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti: si parla di oltre 20 mila persone. Saranno due giornate completamente dedicate alla musica techno e house, dalle 15 alle 2.30 di notte, con 20 dj di fama internazionale che si alterneranno sui due futuristici palchi.

Già svelati i nomi dei primi due artisti – il tedesco Sven Väth, tra i maggiori dj della musica elettronica mondiale, e l’americano Harmand Van Helden, autore di musica house – nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri dj che faranno divertire migliaia di persone. "Gli artisti – spiegano gli organizzatori – si esibiranno al centro di The Temple, su una struttura rotante, permettendo loro di cambiare posizione durante le performance. A differenza dei palchi tradizionali statici, il movimento offrirà ai dj la possibilità di interagire con il pubblico in modo dinamico e imprevedibile. Sopra il palco, un’aureola luminosa emanerà fasci di luce, pulsando in sincronia con i ritmi della musica e intensificando l’esperienza sensoriale". E ancora: "Quattro grandiose tribune circonderanno il palco principale, offrendo punti di vista panoramici sia sugli artisti che sulla folla. Inoltre un anello luminoso dinamico si muoverà sopra il pubblico, mentre suoni e proiezioni ispirate alle turbine degli aerei fluttueranno nell’ambiente".

I biglietti si potranno acquistare in prevendita speciale, con prezzi scontati per i visitatori del Carnevale, durante le tre domeniche delle sfilate dei carri (oggi, il 23 febbraio e 2 marzo) in uno dei due casottini davanti alla caserma, accanto alla consueta postazione dell’Ufficio Turismo, gestito dallo Iat con la cooperativa Alberghi Consorziati. Biglietti anche su Vivaticket ancora al prezzo promozionale di 59 euro per due giorni.