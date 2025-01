L’aeroporto vola verso la pista in cemento

di Anna MarchettiAll’aeroporto di Fano si ‘vola’ verso la pista in cemento. I dirigenti di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), insieme a quelli del Demanio regionale, saranno a Fano martedì 21 e mercoledì 22 gennaio per un incontro con gli amministratori e un sopralluogo in via Mattei. Confermata da Enac la volontà di potenziare la struttura con un investimento di 4 milioni di euro (automazione del sistema di carburante, riqualificazione della palazzina destinata agli uffici e pista in cemento), il nodo da sciogliere riguarda i terreni di proprietà comunale all’interno del sedime aeroportuale.

"Su 117 ettari – ha spiegato il vicesindaco Loretta Manocchi nell’ultimo consiglio comunale del 2024 in occasione della delibera sulla revisione periodica delle società partecipate dal Comune – 83 sono comunali, 34 del Demanio". E’ anche vero che gli 83 ettari sono all’interno della recinzione aeroportuale e quindi di fatto soggetti a vincolo statale. In ogni caso già nell’incontro a Roma che il sindaco Luca Serfilippi e il vicesindaco Manocchi hanno avuto a giugno, subito dopo il loro insediamento, con il direttore di Enac Alessio Quaranta, era stata confermata la volontà dell’amministrazione di centrodestra di rilanciare l’infrastruttura aeroportuale.

L’obiettivo della giunta Serfilippi è di collaborare con tutti gli enti interessati, Enac prima di tutto, per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito la realizzazione della pista in cemento (con l’amministrazione Seri c’era anche un problema di tenuta della maggioranza), la riqualificazione dell’aeroporto e la gara pubblica per la concessione dell’infrastruttura.

Da qui l’ipotesi di una donazione "modale" dei terreni comunali ad Enac in cambio dell’impegno dell’Ente a perseguire una finalità pubblica. L’ipotesi della ‘donazione gratuita’ dei terreni ha sollevato qualche perplessità da parte dei consiglieri d’opposizione rassicurati, però, che qualora si dovesse concretizzare tale ipotesi l’ultima parola spetterà sempre al consiglio comunale. E’ stato comunque ricordato che sui terreni comunali, dal momento che sono stati recintati da Enac, nel ‘96, il Comune ha perso ogni diritto, mantenendo solo la nuda proprietà. E, problema ancora più grande, il Comune negli anni ‘90 ha realizzato strutture su un vincolo aeroportuale. Inoltre è stata ribadita la stretta connessione tra la vicenda dei terreni e quella della società Fanum Fortunae, partecipata dal Comune, che non ha in concessione l’infrastruttura ma gestisce, per conto di Enac, alcuni servizi fondamentali per il funzionamento dell’aeroporto, come ad esempio la distribuzione del carburante, lo sfalcio dell’erba e la sicurezza.

Pur di risolvere una situazione che si trascina irrisolta da decenni, il Comune non esclude una donazione modale. Di tutto questo si parlerà nel prossimo incontro tra gli amministratori fanesi e i vertici di Enac e Demanio nella speranza che si trovi la giusta modalità per rilanciare l’aeroporto di Fano. "Mi auguro che con questo ulteriore incontro, che prevede anche il sopralluogo in aeroporto, agli hangar e alla palazzina principale, si riesca a fare chiarezza – conclude il vicesindaco Manocchi – e si trovi una soluzione positiva per Fano".