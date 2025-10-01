L’AI a servizio dell’archeologia. Arriva Flamì, la guida digitale

di Tiziana PetrelliSette appuntamenti per viaggiare tra musei e territorio, alla scoperta dei reperti che raccontano la storia della Via Flaminia dal Giurassico all’epoca romana. È un vero e proprio viaggio nel tempo quello proposto dalla nuova edizione di Archeo Explorer, il ciclo di incontri organizzato dalla Rete Museale della Via Flaminia, che da domenica al 30 novembre proporrà passeggiate archeologiche, esperienze dirette e nuove forme di divulgazione.

Novità assoluta di quest’anno è Flamì, una bambina digitale nata dall’intelligenza artificiale. Frutto della ricerca del professor Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche, Flamì è stata definita dallo stesso studioso come "una creatura che ho partorito, perché l’intelligenza artificiale permette di procreare anche a noi uomini". Mascotte della Rete Museale, oggi ha una voce da adulta, ma presto parlerà con la voce campionata di una bambina reale che verrà individuata tramite un concorso. L’obiettivo di Clini è addestrarla affinché possa rispondere a tutte le domande dei bambini, grazie a un sistema di conoscenza specifico che sarà costruito dalla Rete Museale. Nell’attesa, Flamì si collegherà a ChatGPT, attingendo alle informazioni già disponibili.

La Via Flaminia diventa così una delle prime realtà museali italiane a sperimentare questa tecnologia, che richiede peraltro la dotazione di strumenti tecnologici di base in tutti i musei della rete, non ancora pienamente attrezzati. Il programma di Archeo Explorer, gratuito e su prenotazione obbligatoria (wa3312500991), si terrà nei fine settimana, di sabato o domenica mattina, con una sola eccezione pomeridiana. Ogni incontro prevede la presentazione da parte di esperti, un coffee break e un’escursione di circa un’ora nei luoghi delle scoperte. "L’obiettivo – spiega la direttrice della Rete, Vanessa Lani – è far dialogare i musei con il territorio, intrecciando storie radicate nei nostri luoghi con i reperti che le testimoniano". L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Fano capofila della Rete e finanziata quest’anno con i fondi regionali del bando per le Aggregazioni Museali (150mila euro), punta a rafforzare il legame tra cultura, turismo e comunità. "Diamo valore ai musei e al territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – creando sviluppo culturale sostenibile e relazioni che durano nel tempo".

Il calendario coinvolgerà archeologi, geologi e docenti che hanno studiato i reperti custoditi nei musei della Rete, con il supporto di nuove collaborazioni come il Centro Riserva Statale del Furlo e il Museo della Scienza del Balì. In campo anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro-Urbino, con le archeologhe Ilaria Venanzoni e Ilaria Rossetti, e la Direzione Regionale Musei Marche, rappresentata da Amanda Zanone e Silvia Ercoli. Dall’Università di Urbino arriveranno contributi dal professor Oscar Mei, dall’etruscologa Alessandra Coen e dal geologo Francesco Bocchino.