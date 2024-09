L’albero cede, salvati due velisti in balia delle onde

Salvati dalla guardia costiera due velisti in difficoltà in prossimità di Torrette di Fano. E’ accaduto nella tarda mattinata di venerdì, a dare l’allarme una cittadina che ha segnalato la presenza di una imbarcazione a vela in difficoltà ad un chilometro dalla costa. Sono scattati subito i soccorsi con il coordinamento della sala operativa del 7° Mrsc (Maritime Rescue Sub Center) di Ancona che ha disposto l’invio in zona di due motovedette, una della capitaneria di porto di Pesaro (Cp 872) e l’altra della guardia costiera di Fano (Cp 708).

L’operazione non è stata affatto facile anche perchè frattempo la barca, per le mutate condizioni meteo marine, era stata sospinta al largo, oltre il punto dove era stata segnalata inizialmente. Questo ha reso necessario estendere le ricerche fino a 10 km dalla costa. Per fortuna la piccola barca a vela, disalberata, con le due persone a bordo, e in balia delle onde, che nel frattempo avevano raggiunto più di un metro di altezza, è stata intercettata dalla motovedetta della capitaneria di Pesaro a circa 8 km dalla costa, in prossimità di Metaurilia.

Le due persone a bordo, in buono stato di salute anche se infreddolite e scosse, sono state fatte salire sulla motovedetta e trasportate al sicuro al porto di Fano. "La salvaguardia della vita umana in mare – commentano dalla direzione marittima di Ancona – è da sempre il fine ultimo della ricerca e del soccorso in mare della guardia costiera: donne e uomini spesso chiamati ad intervenire in condizioni di mare proibitive".

an. mar.