"L’alleanza è confermata. Ma serviva più tempo"

Cala il consenso di M5S, dal 7,12% del 2020 al 5,08% (dati regionali), ma non quello della consigliera regionale Marta Ruggeri che entra di nuovo in consiglio regionale. "Un risultato personale molto positivo, tra l’altro sono la candidata fanese con il maggior numero di preferenze. Sapevamo che l’alleanza con il centrosinistra avrebbe potuto portare ad una contrazione di voti per M5S ma abbiamo pensato che ne valesse la pena: la nostra era un’alleanza credibile con un programma condiviso".

Cosa non ha funzionato?

"Ci serviva più tempo per far comprendere agli elettori il senso del progetto e che non eravamo un’Armata Brancaleone o una accozzaglia di liste in chiave anti destra. Sono molto soddisfatta del grande impegno di Ricci, mi dispiace che il progetto non sia andato in porto ma era una battaglia difficile. Rispetto a qualche mese fa avevamo recuperato tantissimo, eravamo sulla buona strada ma per i grandi cambiamenti ci vuole tempo".

Nel centrosinistra fanese cosa succederà?

"Queste elezioni hanno dimostrato che era possibile fare la campagna elettorale insieme anche un anno fa e che era necessario uno sforzo maggiore per non perdere Fano o comunque rendere più difficile la strada al centrodestra".

Da dove si riparte?

"Ci vogliono idee e persone nuove, ma soprattutto occorre mettere da parte i personalismi per il bene della comunità. Si riparte dai temi, abbiamo davanti 4 anni per lavorare. Dopo un momento di riflessione invito tutte le forze progressiste a dialogare insieme".

Nella riorganizzazione del centrosinistra regionale che ruolo avrà Ricci?

"Dopo tanto lavoro, una sconfitta così è difficile da sopportare. Ne so qualcosa avendola vissuta, nel mio piccolo, come candidata sindaco, ma Ricci che ha dimostrato impegno e capacità non mi sembra voglia abbandonare la squadra".

Quindi l’alleanza non è in discussione?

"Penso che la strada intrapresa possa dare buoni frutto, l’elettorato ha solo bisogno di tempo per comprenderla".

an.mar.