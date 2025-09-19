L’Alma compie la prima (importante) missione. Passato il turno di Coppa e buoni spunti dal campo

L’Alma Fano passa il turno di Coppa Italia a spese di un irriducibile Villa San Martino che mercoledì sera al Mancini ha fatto di tutto per rimediare alla sconfitta dell’andata (0-1) ed il merito va ascritto ad una formazione granata zeppa di giovani che non hanno trovato molto spazio in queste giornate di campionato. Erano infatti ben sei gli under granata schierati da mister Omiccioli nell’undici iniziale e altri quattro se ne sono aggiunti con le sostituzioni, a dimostrazione dell’interesse che il club di via Toscanini rivolge verso le nuove leve. Come conferma lo stesso direttore sportivo Roberto Canestrari al termine della gara. "Andare avanti in Coppa Italia non era certamente il nostro primo obiettivo di questa stagione, ma siccome perdere non piace a nessuno anche una squadra rimaneggiata come la nostra è riuscita nell’intento di restare imbattuta. La nostra intenzione – rivela il diesse fanese – era soprattutto quella di testare i tanti giovani che abbiamo in gruppo e cosa c’è di meglio se non approfittare di queste occasioni per farli crescere, facendoli appunto giocare dall’inizio". Mister Omiccioli ha comunque dovuto sbraitare un po’ dalla panchina per tenere unita una formazione che nella prima parte della gara ha avuto problemi specie nei collegamenti tra i reparti e nel distendersi in avanti a causa delle troppe palle perse e dei ritardi sulle seconde palle, però col passare dei minuti i granata sono riusciti a riequilibrare una partita che il Villa San Martino aveva fatto sue. "Il primo tempo non è stato certamente bello – ha confermato il direttore sportivo Canestrari - , mentre il secondo è stato buono e comunque dalla gara in generale abbiamo avuto dei buonissimi segnali".

sil. cla.