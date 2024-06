L’Alma e il nuovo corso. Si spera pure in Serfilippi

Calma piatta in casa Alma dove il presidente Salvatore Guida starebbe lavorando per saldare i debiti della stagione appena conclusi e anche quelli pregressi lasciati dall’ex presidente Mario Alessandro Russo che sarebbero compresi nel "pacchetto" per il passaggio di proprietà della società di via Toscanini. Tra le posizioni debitorie più impellenti da saldare ci sono quelle relative agli emolumenti da corrispondere ai giocatori che avanzano diverse mensilità. Più dei due terzi della squadra deve ancora essere liquidata dal presidente Guida e in questa lista ci sono i giocatori che hanno gli accordi finanziariamente più onerosi, in particolare i giocatori più anziani come capitan Urbinati, il portiere Guerrieri, gli attaccanti Gonzalez e Padovani e diversi altri. Senza contare l’ultimo allenatore granata Manolo Manoni.

Guida ha detto in più di una occasione che intende risolvere la questione prima della scadenza del 30 giugno prossimo, termine ultimo per avere le liberatorie necessarie all’iscrizione in Eccellenza e alla presentazione della domanda di ripescaggio in Serie D, ma i tifosi fanesi, ogni giorno che passa, sono sempre più preoccupati per le sorti del Fano. Per questo guardano alla nuova amministrazione comunale che è uscita dalle elezioni dell’8 e 9 giugno scorso, alla luce anche del fatto che in campagna elettorale tutti e tre i candidati sindaco, e quindi pure il neoeletto Luca Serfilippi, avevano promesso il loro diretto interessamento per risollevare le sorti dello storico club granata. Calcio giovanile.

La Real Metauro ha vinto la 16a edizione del Memorial "Luciano Eusebi" per la categoria Esordienti in corso di svolgimento sul campo di Rosciano dell’Accademia Granata. I metaurensi hanno sconfitto in finale per 3-2 proprio la formazione Esordienti dell’Accademia Granata. Durante questa settimana si è svolto il torneo riservato ai Pulcini, nati nel 2015. Calcio femminile. Il calcio femminile a Fano, svolto dall’Accademia Granata, viene oggi rilanciato dalla società Carissimi 2016. a partire dal prossimo mese di luglio al campo di Gimarra in via Cena si svolgeranno gli allenamenti e le selezioni per formare una squadra di calcio femminile a 11. Inoltre dal 25 giugno fino al 25 luglio prossimo, ogni martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle 19,30 sempre al campo di Gimarra, per tutte le bambine dai 6 anni in su ci saranno dei provini gratuiti per imparare a giocare a calcio. E se porti un’amica un gadget in regalo per entrambe. Per info: Francesca 380.4344286. sil.cla.