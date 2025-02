L’Alma Fano ai titoli di coda . Oggi niente trasferta a Matelica

Il calcio giocato dell’Alma Juventus Fano finisce qui. Oggi la squadra non andrà in trasferta a Matelica per la 23a giornata del campionato di Eccellenza e dunque la gara Matelica Calcio 1921-Alma Juventus 1906 in programma allo stadio "Giovanni Paolo II" non si giocherà, con tutte le conseguenze sportive che ne derivano. A partire dalla partita persa per 3-0 che sancisce l’inizio dell’esclusione dei granata da campionato. È la conclusione annunciata di un fallimento sportivo, oltre che economico, di una gloriosa società di calcio che oggi conosce una delle pagine sicuramente più brutte della sua centenaria storia.

A memoria d’uomo non è mai successo il fatto che l’Alma non si sia presentata ad una gara e tanto meno si sia ritirata da un campionato regolare, come invece è successo, seppure in tempi ormai lontani, ad altre squadre come ad esempio è toccato a Gubbio, Jesina e Samb. C’erano state in passato partite in cui era impegnata l’Alma interrotte a causa delle intemperanze dei tifosi, invasioni di campo o assegnate a tavolino, ma non era mai successo, neppure nei momenti più difficili e di crisi nella sua lunga storia, che i granata non si fossero presentati a disputare regolarmente una partita. Oggi invece si assiste al definitivo tramonto della squadra e della società dovuto ad una situazione debitoria della quale nessuno si è voluto far carico. I tentativi espletati nelle ultime settimane, prima da Teodosio Auspici e poi da Carmelo Cogliandro non hanno portato ad una soluzione positiva, anche perché il resto della città è rimasto sordo agli appelli che sono stati lanciati e non è arrivata nessuna ciambella di salvataggio. Nessuno insomma si è voluto addossare debiti fatti da altri. Sembra inoltre che il club fanese abbia già comunicato che rinuncerà non solo match di oggi contro il Matelica ma anche alle altre gare che rimangono, quelle casalinghe contro Montefano, Osimana, Portuali Dorica e Chiesanuova e quelle esterne contro Tolentino 1919, Fabriano Cerreto e Monturano Campiglione. Fa davvero tristezza aver illuso giovani calciatori, molti dei quali minorenni e qualche decina di irriducibili tifosi con proclami e promesse che non si sono avverate.