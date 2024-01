L’Alma Fano in missione speciale nel Sannio. Uno scontro diretto, è lotta all’ultimo punto

Mister Giovanni Cornacchini è partito ieri con la squadra che oggi giocherà a Vastogirardi dopo aver lottato tutta la settimana contro l’influenza. "Ho avuto due giorni impegnativi con febbre alta – confessa il mister fanese – ma sono comunque riuscito a seguire alcuni allenamenti". Oggi dunque sarà regolarmente in panchina a guidare un’Alma che sarà orfana di Tenkorang, ceduto in settimana al Liverno, ed in attesa di Scardina che però fino a ieri non era ancora giunto a Fano. "Il nuovo arrivato lo devo ancora vedere – ha detto Cornacchini ieri mattina prima di salire sul pullman – mentre per "Tenko" posso dire che era per noi un giocatore importante, ma sono state fatte scelte diverse e vanno rispettate. Mi auguro solo che il sostituto sia all’altezza della situazione". Per oggi c’è invece il problema di affrontare un Vastogirardi che in classifica è un punto dietro al Fano (17 contro 16) e che ha perso le ultime due partite casalinghe per 3-0 contro Vigor Senigallia e Roma City. Trasferta insidiosa in questo paesino del Sannio in Molise.

"È un posto difficile dal punto di vista ambientale – conferma mister Cornacchini – non certamente per la presenza dei tifosi, quanto perché si gioca ad una certa altezza e fa molto freddo, per di più su un campo sintetico e contro una formazione ben organizzata. È uno scontro diretto da cui dobbiamo uscire a testa alta". In attesa di Filippo Scardina, mister Cornacchini dovrà fare i conti con gli uomini a disposizione. Con qualche problema. Assenti sicuri, oltre a Serges - "un giocatore che non ho ancora mai visto", si è limitato d dire il mister fanese – la punta Coulibaly, - "è fermo da dieci giorni" ha precisato sempre Cornacchini – e poi anche il giovane interno di centrocampo Ricci, l’altro centrocampista Zanni e poi ancora il difensore Saponaro. Senza contare Riggioni che è squalificato. La scelta più complicata resta quella di individuare i quattro under da schierare obbligatoriamente e i candidati non sono molti: Mancini, Malshi, Allegrucci, Brunetti, Roberti, Antonioni, tenuto anche contro che por sostituire l’under Riggioni il tecnico granata potrebbe ricorrere ad un over (il croato Dubaz?), dovendo poi trovare un altro ruolo da destinare ad un 2004. Ieri si è giocato l’anticipo United Riccione-Tivoli Calcio finito 0-0.

Così in campo, stadio "Filippo Tella", ore 14,30.

Vastogirardi (4-4-2): Servalli; Ruggieri, Visani, Panaro, Filì; Acunzo, Ceccuzzi, Iacullo, Lisi; Ramos, Fontana. A disp. Cerroni, Acunzo, Tocco, Ligorio, Camara, Antogiovanni, Caon, De Martino, Cesaroni All. Marmorini.

Alma Juve Fano (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Dubaz, Tomassini; Allegrucci, Kalombo, Urbinati, Gonzalez, Malshi; Padovani, Roberti. A disp. Piersanti, Pensalfini, Roberti, Antonioni, Pierfederici, Giuli, Brunetti, Ricci, Zanni. All. Cornacchini

Arbitro: José Maria Nuckchedy di Caltanisetta, assistenti Bosco e Carchesio di Lanciano.

Silvano Clappis