L’Alma Fano liquida la Pergolese . E adesso si avvicina alla vetta

ALMA (4-3-3): Santini, Scarlatti (41’ pt Malshi), Fontana, Saponaro, Giacomelli, Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli (48’ st Frulla); Niang (18’ st Gucci), Zaccardo (43’ st Innocenti), Sartori. A disp. Sodani, Arpaia, Moschella, Rovinelli, Palazzi N..
All. Omiccioli.
PERGOLESE (3-4-3): Aluigi; Lattanzi (19’ st Fraternali), Rebiscini, Luciani; Savelli, Gaia (31’ st Bartoli), Venturi (9’ st Lattanzi F), Corneli; Russo; Montanari (31’ st Barattini), Salsiccia. A disp. Masci, Bartolucci, Franceschelli, Lombardi, Perini.
All. Bettelli.
Arbitro: Biagini di Pesaro.
Rete: 7’ pt Lattanzi (aut), 35’ pt Niang,
Note: pomeriggio primaverile, terreno buono, spettatori 800. Ammoniti: Omiccioli, Venturi, Sartori, Rebiscini. Angoli 3-8, recuperi 2’ + 4’.
L’Alma liquida senza troppi patemi la Pergolese e si avvicina alla vetta riducendo a due punti lo svantaggio sul Lunano.
I granata sistemano la pratica già nel primo tempo dapprima grazie ad un’autorete di Elia Lattanzi al 7’ che infila l’incrocio nel tentativo di deviare un cross in area piccola di Niang e poi con lo stesso senegalese che al 37’ in spaccata devia in rete un pallone calciato da Mattioli e inevaso da un paio di difensori. La Pergolese prova a reagire nel reto della gara, palesando evidenti lacune generali, tanto che al 27’ della ripresa Gucci manca il tris colpendo il palo.
