L’Alma in campo pensando al mercato. Per adesso arriva un Under: ecco Giuli

Il Fano si ritrova questo pomeriggio alle 14,30 al campo della Trave per la ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie. Una settimana "corta" di lavoro visto che la ripresa del campionato è fissata solamente per il prossimo 7 gennaio. Al raduno dovrebbe presentarsi anche l’ultimo acquisto in casa granata: si tratta di Alessandro Giuli, nato a San Severino Marche (Macerata), centrocampista mancino, classe 2005 proveniente dal Ponte San Pietro, serie D girone B, dove quest’anno ha collezionato appena 3 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nonostante le sua giovane età, però, Giuli vanta anche 18 presenze con la maglia del Tolentino nella passata stagione, tra cui uno spezzone di partita contro l’Alma nel secondo turno di Coppa Italia. Si tratta di un under del 2005 che potrebbe far comodo a mister Cornacchini nella gestione dei cambi durante la gara. Unico assente autorizzato dal mister fanese Cornacchini sarà Giuseppe Serges al quale è stato concesso il permesso di rientrare con qualche giorno di ritardo. Serges è reduce da un lungo periodo di ripresa dopo un infortunio e ricaduta che in pratica non gli ha permesso di giocare neppure una partita di campionato.

Questi saranno anche giorni in cui la società di via Toscanini, o meglio ancora il presidente Mario Russo, proseguirà nelle sue valutazioni in previsione della prossima sessione di mercato che, come è noto, si aprirà il 2 gennaio. Le solite voci parlano dell’intenzione di voler cambiare diverse pedine dello scacchiere granata: Tenkorang in primis, ma anche altri giocatori sarebbero nella lista dei movimenti, specie se qualche società professionistica dovesse richiedere gli under che in questa prima metà della stagione si sono già messi in luce con la maglia granata. Decisioni che dovranno trovare anche il placet di mister Cornacchini, il quale in più di un’occasione da quando è arrivato sulla panchina dell’Alma, ha parlato di avere a sua disposizione un bel gruppo di giocatori, unito, disponibile a lavorare, con il quale poter provare a centrare l’impresa di ottenere la salvezza a fine campionato. Fino ad oggi i movimenti hanno riguardato giocatori poco impiegati, ma se dovessero partire elementi di primo piano allora il Fano si troverebbe nella necessità di doverli rimpiazzare in modo adeguato per non indebolire troppo una squadra che sta finalmente trovando una sua precisa fisionomia e filosofia di gioco.

sil.cla.