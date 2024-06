L’Alma saluta. Gonzalez Perez. Andrà alla Vigor

L’Alma Juventus Fano dà l’addio ad un altro importante giocatore che ha dato tanto per la causa granata, Sergio Gonzalez Perez. Il centrocampista classe 1988 andrà quasi sicuramente a rinforzare la rosa della Vigor Senigallia, squadra che lo corteggia ormai dalla passata stagione.

L’argomento più caldo tra la tifoseria è attualmente la questione stipendi e la sorte dell’Alma, che rimane un vero e proprio rebus: i giocatori non hanno infatti ancora ricevuto il compenso e non sono di conseguenza state firmate le liberatorie, condicio sine qua non perché la domanda di iscrizione venga accettata. L’argomento ripescaggio scende in secondo piano, anche perché il Fano non è comunque in buona posizione nella graduatoria.

C’è da evidenziare che è ancora molto presto per capire quante possibilità ci saranno per l’Alma, anche perché c’è da valutare se la Lega Nazionale Dilettanti vorrà tornare al format delle 162 squadre o restare alle attuali 166. Diversi siti hanno comunque provato a stilare una graduatoria che tiene conto sia dei club retrocessi dalla D all’eccellenza, sia dei club d’eccellenza che hanno perso gli spareggi nazionali e che si avvicinerà molto a quella ufficiale. La regola di quest’anno prevede di ripescare prima un club che arriva dall’Eccellenza e poi un club retrocesso dalla Serie D. L’Alma Juventus Fano risulta al sesto posto con 36 punti sotto Tamai, Crema, Ciliverghe, Cjarlins Muzane e Zenith Prato. Il presidente Salvatore Guida ha sempre rassicurato la piazza sul pagamento degli stipendi e ha anche parlato dell’ipotesi ripescaggio per meriti sportivi in Serie D, affermando di non voler tralasciare alcuna pista.

Una stagione quella appena terminata certamente da dimenticare per la città di Fano e per la tifoseria granata, che spera di chiudere in fretta questo capitolo e ripartire con una rosa competitiva da allestire quanto prima. Lunedì potrebbero arrivare i primi giocatori in prova così da poter avere le prime firme già a luglio e iniziar a programmare il prossimo campionato.

Lara Facchini