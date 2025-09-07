L’Alma soffre ma alla fine è cinica. Moschella sigla la rete da tre punti

ostra

OSTRA CALCIO (4-3-3): Piergiovanni; Verdenelli (38’ st Bigelli), Conti, Bachetti Castinagni; Curzi, Omenetti (48’ st Giusti), Bonvini (1’ st Landi); Calcina, Zupo (26’ st Rossetti), Bodje (26’ st Olivi). A disp. Angeletti, Brugiatelli, Massacci, Nespro. All. De Filippi.

ALMA FANO (4-3-1-2): Santini, Scarlatti, Fontana, Mattioli, Cecchini, Malshi (8’ st Moschella), Omiccioli, Pierpaoli; Palazzi N. (4’ st Palazzi M.); Zaccardo (35’ st Niang), Sartori (48’ st Manuelli). A disp. Sodani, Di Letizia, Innocenti, Riggioni, Saponaro. All. Omiccioli.

Arbitro: Giorgini di Jesi. Reti: 48’ st Moschella. Note: pomeriggio caldo, terreno buono, spettatori 600. Ammoniti: Bonvini, Palazzi N., Bachetti, Palazzi M., Omiccioli, Olivi. Angoli 9-2, recuperi 3’ + 7’.

L’imprevedibilità del calcio. L’Alma Fano soffre per tutta la partita e in pieno recupero acciuffa una vittoria davvero insperata. Terzo minuto di recupero della ripresa: Moschella, che fino a quel momento ha patito le incursioni di Castignani, si avventa per recuperare un pallone quasi a fondo campo, nel rimpallo riesce ad incunearsi tra due difensori e appena entrato in area lascia partire un diagonale di sinistro che supera il portiere Piergiovanni. È il gol che decide la partita. Mezza tribuna, gremita di tifosi granata, esplode di gioia, l’altra di colore giallo blu rimane attonita per la beffa subita. Perché l’Ostra Calcio, in campo, appare meglio organizzata, tatticamente si muove bene, arriva prima sui palloni, vince i duelli, insomma fa la sua bella figura mettendo alle corde l’Alma per quasi tutti i 90 minuti. I granata giocano una gara di contenimento, mister Omiccioli ha solo mezza difesa per le assenze di Giacomelli e Saponaro, i collegamenti funzionano poco e gli errori di comunicazione sono frequenti. Logico che le occasioni siano quasi tutte per i locali che hanno due ali scatenate come Calcina e Bodje.

I granata si vedono all’inizio con una punizione di Palazzi al 3’ alzata dal portiere sopra la traversa, poi è tutta una sinfonia gialloblu: Zupo sfiora il palo (7’), Calcina in area si vede deviata la conclusione da Santini (19’), mischie furiose in area fanese al 22’, sventola di Omenetti a lato (24’), pericoloso diagonale di Calcina (35’). Pierpaoli che invano invoca palloni sulla fascia sinistra costringe il portiere ad un salvataggio di fortuna prima dell’intervallo. La musica non cambia nella ripresa con l’Ostra sempre all’attacco. Al 10’ Santini alza una conclusione di Bodje, al 17’ Curzi mette in area una punizione che nessuno corregge e poi lo stesso Crzi si mangia il gol al 28’ su assist di Calcina e al 42’ su punizione. L’Alma patisce, arranca, si arrabatta, ma prima del fischio finale, Moschella inaspettatamente regala ai fanesi la prima gioia del campionato.

Silvano Clappis