L’ambiente chiama. Ecovolontari sull’attenti

Proseguono e si intensificano le attività del gruppo ‘EcoVolontari’ di Mondavio, una realtà voluta direttamente dall’amministrazione comunale e creata con apposito bando nel 2018, che per le proprie importanti caratteristiche andrebbe replicata anche negli altri comuni. A coordinare una decina di volenterosi cittadini è il consigliere comunale Sauro Bigelli, che è anche referente per le province di Pesaro-Urbino e Ancona di Rami, il Registro alberi monumentali italiano. "Al bando, con cui abbiamo chiesto la disponibilità ai residenti nel nostro territorio a dedicarsi a iniziative legate alla salvaguardia dell’ambiente – spiega proprio Bigelli - sono seguiti una serie di corsi di formazione sulle normative che disciplinano la gestione dei rifiuti, il compostaggio domestico, la raccolta differenziata, ecc. E poi ci siamo messi al lavoro, organizzando giornate di pulizia delle aree verdi e urbane, raccolta di piccoli Raee (apparecchi elettrici ed elettronici) e anche attività di approfondimento sulla conoscenza della flora e della fauna".

Tra le tante iniziative messe in campo dagli EcoVolontari c’è anche il ‘Punto RivesTiAmo’ di San Michele al Fiume, operativo dall’ottobre 2023 nel seminterrato dell’oratorio di piazza Costanzo Micci. Un luogo dove tutti i cittadini possono portare indumenti, coperte, lenzuola, tovaglie e asciugamani in buono stato, che poi vengono ritirati dalla cooperativa Contatto di Fano che li seleziona e li igienizza, mettendoli a disposizione di chi ne ha bisogno attraverso la mediazione dell’Ambito Sociale 6 di Fano e degli assistenti sociali dei comuni che ne fanno parte. "Il Punto – riprende Bigelli - è aperto il primo e il terzo lunedì di ogni mese e da quando è in funzione abbiamo raccolto 30 quintali di abiti e biancheria, destinati alla solidarietà, dando una mano anche alla sostenibilità ambientale, perché si evita che si trasformino in rifiuti".

In questi giorni è stato stilato l’Eco-Calendario di primavera che prevede per il 15 marzo la raccolta dei Raee al campo sportivo di Mondavio; per il 30 marzo una passeggiata ecologica con raccolta di plastica; per il 3 aprile l’incontro ‘Conoscere il lupo’; per il 6 aprile una giornata al monastero di Fonte Avellana per parlare dei grandi alberi delle Marche; e per il 16 giugno un evento dedicato al compostaggio domestico.

Sandro Franceschetti