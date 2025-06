L’American dream di Mattia con i Dolphins

C’è anche un ragazzo di Colli al Metauro fra i componenti della squadra di football americano Dolphins di Ancona, che sabato scenderà in campo al Glass Bowl Stadium di Toledo, Ohio (Usa), per disputare la finale del ‘Superbowl italiano’ contro i ‘Guelfi’ di Firenze. Si tratta di Mattia Spinaci (in foto), classe ’99, avvicinatosi a questo sport circa tre anni fa, iniziando a Pesaro con gli Angels, per poi approdare rapidamente in prima divisione con la squadra del capoluogo regionale. Il suo è un ruolo di grande dedizione e sacrificio: il compito principale è proteggere il quarterback, il regista dell’attacco. In gergo tecnico, quando gioca al centro, è colui che ‘snappa’ il pallone all’indietro per avviare l’azione e che protegge i compagni durante le corse, quando l’attacco si sviluppa via terra. Un in bocca al lupo a Mattia dell’amministrazione comunale arriva dall’assessore Francesco Tadei: "È motivo di grande orgoglio quando un nostro giovane concittadino raggiunge risultati così importanti. Spinaci porterà un po’ di Colli al Metauro in mondovisione. I miei più sinceri complimenti e l’augurio che la sua carriera possa decollare, dandogli tutte le soddisfazioni che merita". A fare il tifo c’è anche il prosindaco di Saltara, Alessandro Urbinelli: "Non mi perdo un Superbowl da 10 anni. Vedere Mattia in campo dagli Stati Uniti sarà davvero speciale. La partita si giocherà sabato alle 21, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Invito tutti a sintonizzarsi e a seguire questo evento, che per un giorno porterà le Marche e Colli al Metauro sul tetto di questo sport. Forza Mattia, forza Dolphins".

Sandro Franceschetti