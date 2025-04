L’amministrazione:: "Non arriverà alcuna fonderia"

"A Chiaruccia non arriverà alcuna fonderia né alcun impianto di natura analoga". Lo chiarisce l’Amministrazione comunale per sgombrare il campo da inesattezze circolate sul progetto del nuovo Polo logistico che, se andrà in porto la permuta dei terreni, non si costruirà più all’ex zuccherificio ma a Chiaruccia. L’Amministrazione fa sapere di essere pronta a confrontarsi "con la massima trasparenza e collaborazione" con il comitato di Chiaruccia non appena l’Agenzia delle Entrate consegnerà la stima dei terreni di Chiaruccia (comunali) e dell’ex zuccherificio (di proprietà della società Cittadella srl), oggetto della permuta. "Negli ultimi giorni – aggiungono dal Comune – sono state diffuse informazioni imprecise che rischiano di creare inutile allarmismo nella popolazione. L’Amministrazione ribadisce con fermezza che a Chiaruccia non nasceranno fonderie né impianti simili, classificati come industrie insalubri di prima classe. Inoltre, il Prg vigente impedisce l’ubicazione di tali attività. Chi sostiene il contrario lo fa evidentemente in malafede". L’Amministrazione ribadisce che "l’area dell’ex zuccherificio è considerata strategica e fondamentale per la comunità fanese. Per questo motivo, l’obiettivo è destinarla ad uso pubblico, realizzando strutture e servizi che i cittadini attendono da tempo (palazzetto dello sport, albergo con almeno 100 stanze, housing sociale ndr). È stata pertanto avanzata una richiesta ai proprietari dell’area (la società Cittadella srl che fa capo agli imprenditori Paci e Andreani ndr) per valutarne la cessione al Comune. Da parte dei privati c’è stata la disponibilità ad una permuta con un’area comunale situata proprio a Chiaruccia". "Noi stiamo cercando di rimediare – aggiungono dal Comune – ad un errore commesso dalla precedente giunta, motivo per cui è stato avviato questo percorso". Infine l’Amministrazione comunale fa presente che "al momento nulla è stato definito, poiché si è in attesa della stima ufficiale dell’Agenzia delle Entrate necessaria per stabilire il valore delle due aree coinvolte".

an. mar.