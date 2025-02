Lancio del formaggio nel ricordo di Carlo Sorcinelli

Il tradizionale gioco del lancio del formaggio è pronto ad animare di nuovo le strade di campagna di San Costanzo per la quinta edizione del ‘Memorial Carlo Sorcinelli’. L’evento si terrà il 15 e il 22 febbraio, dalle 13,30 in via Tufi, a pochi passi dal centro del paese. La manifestazione è organizzata dai fratelli Filippo (ex sindaco), Virginia e Nicola Sorcinelli, con il supporto della società Asd Ruzzola Mondolfo, del Comitato Marche Aps e il patrocinio del Comune. Una kermesse nata per rendere omaggio al babbo Carlo, che ha sempre nutrito un grande amore per questo sport, contribuendo a mantenere viva una tradizione che affonda le radici nella cultura rurale. "Con questo Memorial vogliamo ricordare nostro padre, che amava tanto giocare al lancio del formaggio – dicono i fratelli Sorcinelli. – Inoltre, speriamo di riaccendere la passione". Per iscrizioni, Circolo Arci San Costanzo: 0721.1390609.

s.fr.