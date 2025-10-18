Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaL’Anmi di Fano salpa verso Ancona: alla Darsena la storia dell’Arsenale Dorico
18 ott 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. L’Anmi di Fano salpa verso Ancona: alla Darsena la storia dell’Arsenale Dorico

L’Anmi di Fano salpa verso Ancona: alla Darsena la storia dell’Arsenale Dorico

Dopo il sommergibile affondato e il ponte “archimedeo” sullo Stretto di Messina, il Gruppo fanese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia torna con un nuovo incontro dedicato all'Arsenale di Ancona e alle sue navi militari. Sabato 18 ottobre alle 18, alla Darsena Borghese, il generale Augusto Staccioli guiderà il pubblico in un viaggio tra passato e presente della cantieristica dorica, in un appuntamento che conferma il successo del ciclo di conferenze promosso dal sodalizio presieduto da Fabio Launaro.

l'arsenale dorico

l'arsenale dorico

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 ottobre 2025 -  Il Gruppo di Fano dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia continua a navigare nel successo del suo ciclo di conferenze, che negli ultimi mesi ha saputo intrecciare storia, ingegneria e memoria marinara. Dopo gli incontri dedicati al sommergibile affondato e al visionario progetto del ponte “archimedeo” sullo Stretto di Messina ideato alla Snamprogetti, questa volta l'attenzione si sposta su Ancona, con un viaggio nella storia dell'Arsenale Dorico e delle sue prestigiose navi militari.L'appuntamento, in programma sabato 18 ottobre alle 18 alla Darsena Borghese, vedrà protagonista il generale Augusto Staccioli , relatore di una conferenza che ripercorrerà le vicende del cantiere anconetano dai tempi di Traiano fino alle moderne costruzioni navali da crociera.Un tema non fanese, ma che si inserisce perfettamente nel rotta culturale intrapresa dal sodalizio presieduto da Fabio Launaro , capace di unire rigore storico e passione divulgativa, attirando ogni volta un pubblico sempre più numeroso e partecipe. Un segno di quanto la cultura del mare continua ad essere, per Fano, un punto di riferimento identificativo e condiviso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata