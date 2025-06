L’anteprima dei ’Malatesta a Fano’ è servita

Il centro storico si trasformerà per un intero weekend in una pagina viva del passato. Oggi e domani, piazza XX Settembre farà da cornice all’attesa anteprima della manifestazione storica "I Malatesta a Fano", l’evento che rievoca la secolare rivalità tra Sigismondo Malatesta e Federico da Montefeltro, organizzato dal gruppo storico "La Pandolfaccia". Un assaggio di Medioevo per grandi e piccini, in attesa del clou previsto a fine agosto.

Il programma si aprirà questo pomeriggio alle 16:30 con il Torneo di Scacchi curato dalla Polisportiva "La Combattente", per poi culminare alle 21 con la suggestiva Partita a Scacchi Vivente: una vera e propria sfida in costume, animata dai figuranti della Pandolfaccia, su una grande scacchiera allestita al centro della piazza.

Domenica, invece, sarà la volta dei più piccoli: dalle 18:30 alle 22, bambini e famiglie potranno cimentarsi con i giochi medievali per diventare cavalieri e damigelle, immergendosi in un’atmosfera di altri tempi.

"L’estate a Fano – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Baldelli – è un connubio di storia, tradizione e ospitalità. Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità concreta di valorizzazione culturale, ma anche di sviluppo per i territori". Un plauso al gruppo storico è arrivato anche dal sindaco Luca Serfilippi.