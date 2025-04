L’Archipainting di Omiccioli alla conquista di Milano

Un fanese in mostra nella capitale del design. Strutture reali e immaginarie che si dissolvono nella pittura, edifici che si trasformano in visioni astratte: questo è il cuore di Archipainting: tra forma e visione, la mostra personale dell’artista fanese Michele Omiccioli (foto), fino al 18 aprile ospitata nello spazio TheWarehouse, in via Settala 41 a Milano. Un appuntamento che racconta il suo sguardo unico sul mondo, dove l’architettura non è solo costruzione ma diventa espressione artistica pura. Il percorso espositivo raccoglie opere che mescolano figurazione e astrazione, con una particolare attenzione ai soggetti urbani. Tra questi, un omaggio a Milano con una rivisitazione della Torre Velasca, affiancata da architetture fantastiche.

Omiccioli, nato a Fano nel 1981, ha seguito un percorso artistico da autodidatta, influenzato dall’espressionismo astratto americano e dall’informale europeo, con un occhio di riguardo per Jean-Michel Basquiat. La sua carriera lo ha portato a esporre in contesti prestigiosi, dalla Kunsthalle di Norimberga alla Mole Vanvitelliana di Ancona, passando per importanti fiere d’arte italiane. Tra le opere in mostra spicca il Ciclo di San Michele. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 con ingresso libero.

Tiziana Petrelli