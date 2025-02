Largo ai parcheggi: in arrivo 24 posti auto

Sono terminati, a Marotta, i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio con 24 posti auto in via Berlinguer, sul lato monte rispetto alla Statale 16, all’altezza del sottopasso veicolare e pedonale Togliatti. Ubicato, per la precisione, dietro al ristorante hotel ‘Il Punto’. "Una struttura che verrà attivata nelle prossime settimane – evidenzia il sindaco Nicola Barbieri –, importante sia per i residenti e le realtà commerciali del quartiere, sia per tutti coloro che, specie nella stagione estiva, parcheggiano a monte dell’Adriatica per raggiungere il lungomare e le spiagge".

La nuova area di sosta è, infatti, ad appena 300 metri di distanza dalla zona mare e quindi in posizione decisamente strategica. "Con quest’opera – aggiunge il primo cittadino – prosegue l’azione della nostra amministrazione comunale volta a individuare aree lungo la Statale per la realizzazione di parcheggi che, da un lato migliorano la vivibilità dei quartieri e, dall’altro, garantiscono un più agevole accesso alla zona balneare". In effetti, negli ultimi anni la giunta Barbieri aveva già dato vita a tre importanti aree di sosta in prossimità della Ss16: una sul lato Fano della cittadina, in prossimità del cosiddetto ‘sottopasso delle rane’; la seconda, molto ampia, vicino alla stazione ferroviaria; e la terza, aperta nell’estate del 2023 sul lato mare della strada, circa 200 metri più a nord del sottopasso Togliatti, capace di contenere 80 veicoli. E non finisce qui, perché sono già in corso i lavori per costruire un ulteriore parcheggio nel quartiere di Piano Marina.

"Si tratta – conferma il sindaco – di un’infrastruttura in fase di realizzazione tra via Primo Maggio e via 25 Aprile, dove attraverso nuove opere di urbanizzazione stiamo dando vita a uno spazio per auto vicino alla dog-area. Un altro lavoro strategico, che oltre ad aumentare i posteggi per i residenti del quartiere, dista poche decine di metri da un sottopasso pedonale alla ferrovia e potrà, dunque, essere utilizzato anche da chi vuol recarsi sul lungomare". Il parcheggio da 24 posti di via Berlinguer, i cui lavori sono stati ultimati da alcuni giorni, è ad accesso gratuito e non ci sono limitazioni da disco orario, pertanto rappresenta anche una significativa opportunità per chi, nel periodo estivo, vuol andare in spiaggia evitando gli stalli blu del lungomare e senza neppure fare i conti con una sosta a ore.

Sandro Franceschetti